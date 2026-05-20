“크루즈가 미래 일자리”… 제주대생 17만t급 초대형 크루즈 승선체험

제주대생 20명 ‘바다 위 일터’ 크루즈 실무 경험

8월엔 48일간 MSC 벨리시마호 글로벌 인턴십도

올해 강정항 62만명 등 335항차 80만명 제주 찾을 듯

이미지 확대 지난 19일 제주대학교 학생 20명이 강정항에 입항한 17만 t급 초대형 크루즈선 ‘MSC 벨리시마호’에서 승선 체험을 하며 기념촬영을 하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 제주대학교 학생 20명이 강정항에 입항한 17만 t급 초대형 크루즈선 ‘MSC 벨리시마호’에서 승선 체험을 하며 기념촬영을 하고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 17만t급 초대형 크루즈선 ‘MSC 벨리시마호’ 승선 체험한 제주대생. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 17만t급 초대형 크루즈선 ‘MSC 벨리시마호’ 승선 체험한 제주대생. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 제주대 학생 20명을 17만t급 MSC 벨리시마호에 태워 승선체험을 진행했다. 출입국 절차와 선내 운영을 직접 익히며 크루즈 직무를 체험했고, 도는 이를 대학 교육과 취업을 잇는 인재 양성 모델로 확대할 계획이다. 제주대생 20명, 17만t급 크루즈 승선체험 진행

출입국 절차·선내 운영·직무 설명 등 현장 학습

대학 교육과 취업 연계한 인재 양성 모델 확대

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제주도가 제주 청년들을 글로벌 크루즈 전문 인력으로 육성하며 지속 가능한 크루즈 산업 생태계 구축에 속도를 내고 있다.단순 관광 기항지를 넘어 ‘크루즈 모항’으로 도약하기 위해 지역 대학과 글로벌 선사, 현장 실습을 연계한 인재 양성에 시동을 걸었다.제주도는 지난 19일 제주대학교 학생 20명을 대상으로 서귀포시 강정항에 입항한 17만t급 초대형 크루즈선 ‘MSC 벨리시마호’ 승선 체험 프로그램(쉽 투어·Ship Tour)’을 운영했다고 20일 밝혔다.학생들은 출입국 절차를 직접 체험하고 선내 주요 운영 시스템과 객실, 편의시설 등을 둘러봤다. 또 현직 승무원들과 만나 크루즈 산업의 직무와 근무 환경 등에 대한 설명을 들으며 실무 경험을 공유받았다.도는 이번 체험을 일회성 행사로 끝내지 않고 대학 교육과정과 취업을 연결하는 ‘현장형 인재 양성 모델’로 확대한다는 계획이다.이를 위해 지난해 9월부터 제주대학교와 협력해 기존 1개였던 크루즈 관련 과목을 5개로 늘렸다. 해양 크루즈 관광사업론, 크루즈 호텔경영 시뮬레이션, 해사 영어 등 실무 중심 교육과정을 운영 중이다.해당 과정을 이수한 학생에게는 ‘글로벌 크루즈 융합전공’이 명시된 성적증명서를 발급해 글로벌 선사 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 지원한다.오는 8월 7일부터는 48일간 MSC 벨리시마호에서 선상 글로벌 인턴십도 진행한다. 학생들은 실제 국제 크루즈 현장에서 승객 서비스와 선내 운영 등을 경험하며 실무 역량을 쌓게 된다.제주도는 크루즈 산업에 대한 관심을 넓히기 위해 체험 대상도 확대하고 있다. 지난 3월 해안초등학교 학생들을 시작으로 오는 28일에는 일도초 학생들이 승선 체험에 참여한다. 하반기에는 일반 도민과 유관기관 관계자까지 참여 범위를 넓힐 예정이다.제주도는 올해를 ‘글로벌 크루즈 기항지 도약 원년’으로 삼고 지역경제 동반 성장, 인프라 확충, 마케팅 강화, 전문 인력 양성 등을 핵심으로 한 크루즈 산업 활성화 계획을 추진 중이다.실제 제주 크루즈 관광객은 빠른 증가세를 보이고 있다. 올해는 335항차에 80만명이 제주를 찾을 것으로 전망된다. 지난해 75만 6031명보다 늘어난 규모다. 특히 강정항 이용객은 올해 62만명으로 예상돼 제주 크루즈 관광의 중심축으로 자리잡고 있다.올해 5월 17일 기준 제주를 찾은 크루즈 관광객은 98항차, 21만 6069명으로 집계됐다. 이 가운데 강정항 이용객이 17만 7042명으로 대부분을 차지했다.김종수 도 해양수산국장은 “제주가 크루즈 준모항을 넘어 모항으로 성장하기 위해서는 산업 생태계를 이끌 청년 인재 육성이 핵심”이라며 “도내 대학과 글로벌 선사 협력을 강화해 선상 실습이 실제 취업으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.