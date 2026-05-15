“우리 애 머리 말려줘요” 이수지도 울고갈 판…‘1100만뷰’ 초등교사 “모닝콜 요구도”

“체험학습 강제 말라” 초등교사노조 위원장

“‘장애 학생과 짝꿍 하지 않게 해달라’ 민원도”

“수업 중 자는 학생 깨웠다 ‘아동학대’ 피소”

이미지 확대 코미디언 이수지가 학부모들의 악성 민원으로 고충을 겪는 유치원 교사를 연기한 모습(왼쪽). 강석조 초등교사노조 위원장은 “소수의 학부모가 1년 내내 악성 민원을 한다”며 교사들을 보호해 줄 시스템을 촉구했다. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’·초등교사노동조합 닫기 이미지 확대 보기 코미디언 이수지가 학부모들의 악성 민원으로 고충을 겪는 유치원 교사를 연기한 모습(왼쪽). 강석조 초등교사노조 위원장은 “소수의 학부모가 1년 내내 악성 민원을 한다”며 교사들을 보호해 줄 시스템을 촉구했다. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’·초등교사노동조합

이미지 확대 코미디언 이수지가 유치원 교사 ‘이민지’ 역할을 맡아 유치원에 쏟아지는 과도한 민원과 교사들이 겪는 고충을 풍자한 ‘진짜 극한직업 : 유치원 선생님’ 두 번째 영상. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’ 닫기 이미지 확대 보기 코미디언 이수지가 유치원 교사 ‘이민지’ 역할을 맡아 유치원에 쏟아지는 과도한 민원과 교사들이 겪는 고충을 풍자한 ‘진짜 극한직업 : 유치원 선생님’ 두 번째 영상. 자료 : 유튜브 ‘핫이슈지’

이미지 확대 스승의 날 앞두고 교권보장 외치는 전교조 전국교사노동조합원들이 14일 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 ‘스승의 날, 감사의 말보다 교육할 수 있는 학교가 필요합니다’ 슬로건을 걸고 교사의 삶과 교육을 살리는 기자회견을 하고 있다. 2026.05.14 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 스승의 날 앞두고 교권보장 외치는 전교조 전국교사노동조합원들이 14일 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 ‘스승의 날, 감사의 말보다 교육할 수 있는 학교가 필요합니다’ 슬로건을 걸고 교사의 삶과 교육을 살리는 기자회견을 하고 있다. 2026.05.14 뉴시스

세줄 요약 1100만 조회수를 기록한 교사 영상의 주인공 강석조 위원장이 라디오에서 학부모의 황당 민원 사례를 공개했다. 머리 말려달라, 모닝콜 해달라 같은 요구와 짝꿍·사진 민원, 아동학대 고발 남발을 지적하며 교사 보호 장치 마련을 호소했다. 1100만뷰 교사 영상, 학부모 민원 공감 확산

머리 말려달라·모닝콜 요구 등 황당 사례 공개

아동학대 고발 남발, 교사 보호 시스템 촉구

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“체험학습을 강제하지 말라”며 울분을 토한 교사의 모습을 담은 영상이 유튜브에서 1100만건의 조회수를 기록하며 화제가 된 가운데, 영상 속 교사가 라디오 방송에 출연해 교사들이 학부모로부터 받는 황당한 민원들을 공개했다.15일 교육계에 따르면 강석조 초등교사노동조합 위원장은 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “대다수의 학부모들은 학교를 지켜주지만, 소수의 학부모들이 1년 내내 악성 민원을 넣는다”며 교사들을 악성 민원에서 보호해줄 것을 호소했다.10년차 초등교사인 강 위원장은 앞서 지난 지난 7일 서울 영등포구에서 교육부 주관으로 열린 ‘안전한 현장체험학습을 위한 교육공동체 간담회’에 참석해 과거 체험학습을 떠났다 한 학부모로부터 “우리 애 사진은 왜 5장밖에 없냐”는 등의 민원을 받았다며 최교진 교육부 장관을 향해 “이런 민원을 막아줄 수 있느냐”고 호소했다.울분을 토하는 강 위원장의 발언을 담은 초등교사노조 공식 유튜브 채널의 영상은 이날 1100만 조회수를 돌파하며 공감을 얻었다.강 위원장은 동료 교사들이 최근 받은 민원들을 소개하며 “한 학생의 어머니가 ‘우리 애가 오늘 머리를 못 말리고 갔는데 감기에 걸릴 것 같다’며 교사에게 ‘헤어드라이기로 머리를 말려달라’고 요청했다”고 전했다.또 코로나19 팬데믹으로 일선 학교가 온라인 수업을 하던 당시에는 한 학생이 온라인 수업에 참여하지 않자 교사가 학부모에게 연락했더니 “아이에게 아침에 모닝콜을 해달라”는 요청이 돌아왔다고 전했다.강 위원장에 따르면 학생들의 자리 배치를 하며 짝꿍을 새로 정할 때마다 “이 학생과 짝꿍 시켜달라”, “이 학생과 떨어져 앉게 해달라”는 민원도 단골로 등장한다. 심지어 “장애 학생과는 짝꿍을 하지 않게 해달라”는 민원도 들어왔다고 강 위원장은 털어놓았다.체험학습에서 학생들의 사진을 찍어 공유하면 “우리 애 표정이 안 좋다”, “왜 우리 애는 팔이 잘려서 나왔냐”는 민원도 들어와 교사들을 위축시킨다는 게 강 위원장의 설명이다.실제 강 위원장은 학생들과 체험학습을 다녀온 뒤 한 학생이 집에 가서 눈물을 흘리자 학부모가 “아이의 기분이 상했다”며 항의한 경험이 있다고 토로했다.강 위원장은 학부모에게 “학생이 오늘 즐겁게 활동했다”고 말했지만, 학부모는 “선생님이 그런 걸 모르냐. 선생 자격이 있냐”고 쏘아붙였다. 30분 내내 통화하며 학부모를 달랬지만, 학생은 체험학습이 아닌 학원에서 좋지 않은 일을 겪었다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다.강 위원장은 “교육부가 ‘민원 대응팀’을 운영하고 있지만 제대로 작동되고 있지 않다”면서 교사들을 악성 민원으로부터 보호할 수 있는 시스템 마련을 촉구했다.특히 학부모들이 조금이라도 기분이 언짢은 일을 아동복지법상 ‘아동학대’라며 걸고 넘어지는 일이 다반사라고 목소리를 높였다. 수업 중 자는 학생을 깨운 교사도, 자신을 때린 학생의 손목을 잡은 교사도 아동학대로 고발당해 어려움을 겪었다고 강 위원장은 전했다.강 위원장은 ‘정서적 학대’라는 조항이 ‘우리 아이 기분 상해죄’로 변질됐다며 “악법 중의 악법”이라고 지적했다.