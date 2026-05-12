인천·경기북부 대학 총장단, ‘AI시대와 지역혁신 협력’ 맞손

세줄 요약 인천·경기북부 13개 대학 총장들이 서정대에서 협의회를 열고 학령인구 감소와 재정 변화, 산업구조 재편에 대응할 대학 경쟁력 강화 방안을 논의했다. AI 기반 미래 교육 체계와 RISE 대응, 산학협력 확대, 지역사회 연계 강화에도 뜻을 모았다. 인천·경기북부 13개 대학 총장 협의회 개최

AI 시대 대응과 대학 경쟁력 강화 논의

RISE·산학협력·지역연계 공동 협력 공감

이미지 확대 인천과 경기북부 지역 13개 대학 총장들이 11일 양주 서정대에서 열린 ‘2026학년도 상반기 인천·경기북부 대학 총장협의회’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 인천과 경기북부 지역 13개 대학 총장들이 11일 양주 서정대에서 열린 ‘2026학년도 상반기 인천·경기북부 대학 총장협의회’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공)

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인천과 경기북부 지역 13개 대학 총장이 11일 양주 서정대에서 ‘2026학년도 상반기 인천·경기북부 대학 총장협의회’를 열고 AI 시대와 지역혁신 위한 대학의 경쟁력 제고 및 대학 간 협력 방안을 모색했다.이날 총장협의회에는 회의를 주최한 서정대학교와 경기과학기술대학교, 경민대학교, 계원예술대학교, 김포대학교, 농협대학교, 부천대학교, 서울예술대학교, 신안산대학교, 안산대학교, 연성대학교, 유한대학교, 인하공업전문대학 등 인천·경기북부 소재 13개 대학 총장이 참석했다.이들은 학령인구 감소, 재정 환경 변화, 산업구조 재편 등 대학이 직면한 주요 과제를 공유하고, 인공지능(AI) 발전으로 급변하는 고등교육 환경에 대응하기 위한 경쟁력 강화 및 대학 간 협력 방안을 논의했다.또 ▲AI 기반 미래 교육 체계 구축 ▲지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 대응 ▲산학협력 확대 ▲지역사회 연계 강화 등 다양한 분야에서 공동 협력의 필요성에 공감하고, 향후 구체적인 협력 방안을 마련해 나가기로 의견을 모았다.양영희 서정대 총장은 “AI 기술의 급속한 발전과 디지털 전환이 대학 교육의 방식과 역할 자체를 근본적으로 변화시키고 있다”며 “대학은 단순한 교육기관을 넘어 미래 인재 양성과 지역혁신을 이끄는 핵심 플랫폼으로 거듭나야 한다”고 강조했다.이어 “지역 대학들이 산업과 긴밀히 연계해 미래 인재를 양성하고, 지역사회와 함께 성장하는 혁신 거점 역할을 수행해야 한다”며 “개별 대학의 노력만으로 해결하기 어려운 과제들이 늘어나는 만큼, 대학 간 경험과 역량을 공유하고 실질적인 협력 체계를 구축해 나가야 한다”고 덧붙였다.