백제왕도 핵심 유적 ‘보존·관리’ 동력 확보…20년간 1조 4028억 투입

세줄 요약 백제왕도 핵심 유적을 체계적으로 보존·관리하기 위한 특별법이 국회를 통과했다. 전담 조직인 백제왕도추진단을 다시 구성할 수 있게 됐고, 2017년부터 2038년까지 1조4028억원을 투입해 공주·부여·익산 유적을 종합 관리한다. 특별법 국회 통과, 보존·관리 동력 확보

백제왕도추진단 재구성 가능해짐

20년간 1조4028억원 투입 계획

이미지 확대 충남 공주 공산성. 공주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 공주 공산성. 공주시 제공

이미지 확대 충남 공주 무령왕릉과 왕릉원. 공주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 공주 무령왕릉과 왕릉원. 공주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백제 왕도인 충남 공주·부여, 전북 익산의 핵심 유적을 종합적이고 체계적으로 보존·관리하기 위한 동력을 확보했다.충남도와 공주시는 ‘백제왕도 핵심 유적 보존·관리에 관한 특별법’이 국회 본회의를 통과했다고 9일 밝혔다.특별법 제정에 따라 지난 2024년 10월 국가유산청 개편 과정에서 폐지된 기존 전담 조직인 ‘백제왕도추진단’을 다시 구성할 수 있게 됐다.추진단을 구성·운영하면 백제왕도의 위상 회복과 문화 융성 거점 조성을 위한 백제왕도 핵심 유적 보존·관리 사업이 탄력을 받을 것으로 기대된다.안정적이고 효율적인 사업 추진과 함께 종합적인 학술 연구와 교육·홍보도 가능해 백제 역사·문화유산의 가치를 높일 수 있을 전망이다.백제왕도 핵심 유적 보존·관리 사업에는 2017년부터 2038년까지 총사업비 1조 4028억원을 투입한다.공주는 3278억원의 사업비로 공산성, 무령왕릉과 왕릉원, 정지산 유적, 고마나루, 대통사지, 수촌리 고분군의 보존·관리 사업을 진행 중이다.부여는 7093억원 사업비로 부소산성, 관북리 유적, 나성, 왕릉원, 정림사지, 왕흥사지, 구드래 일원, 능안골 고분군, 화지산 유적, 군수리 사지, 정암리 와요지, 가림성에 대한 보존·관리 사업을 추진 중이다.도 관계자는 “특별법 제정으로 백제왕도 핵심 유적에 대한 효율적인 보존·관리 체계를 구축할 수 있게 됐다”며 “백제 문화유산을 바탕으로 지역 발전을 견인할 역사·문화 기반을 만들 것”이라고 말했다.공주시는 이번 특별법이 백제의 역사와 문화를 간직한 핵심 유적을 체계적으로 보존·관리하여 그 가치를 높이기 위해 마련됐다며 적극적 환영의 뜻을 밝혔다송무경 공주시장 권한대행은 “이번 특별법의 국회 본회의 통과는 공주 시민과 공주시·부여군·익산시의 간절한 염원이 결실을 본 것이다”이라며 “백제의 유산을 후대에 온전히 계승하고 백제왕도를 세계적인 역사 도시로 활기차게 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.