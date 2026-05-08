‘수업이 곧 경력’…경기교육청, 19개 직업계고 AI 역량 실무교육 강화

세줄 요약 경기도교육청이 2026년 직업계고 AI 역량 강화 사업 운영 학교 19곳을 선정한다. 전공 수업에 AI를 적용해 산업 현장 문제를 학생이 직접 해결하도록 하고, 기초 과목 편성·융합 수업·캡스톤디자인·교원 연수로 교육과정을 바꾼다. 경기도교육청, 직업계고 AI 실무교육 강화

운영 학교 19곳 선정, 현장형 인재 양성

캡스톤디자인·교원 연수로 교육과정 개편

이미지 확대 경기도교육청 ‘2026년 직업계고 인공지능(AI) 역량 강화 사업’ 운영 학교 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청 ‘2026년 직업계고 인공지능(AI) 역량 강화 사업’ 운영 학교

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 산업 현장 중심 인공지능(AI) 실무 인재 양성을 위해 ‘2026년 직업계고 인공지능(AI) 역량 강화 사업’ 운영 학교를 19개 선정했다고 8일 밝혔다.에이전트·피지컬 인공지능(AI) 등 급변하는 산업 구조에 대응해 이론 중심 교육에서 벗어나 현장 투입이 가능한 인공지능(AI) 실무 역량 교육 전환을 위해 이번 사업을 마련했다.선정된 학교는 전공 교육에 인공지능(AI)을 적용해 산업 현장 문제를 학생들이 직접 해결하는 교육을 추진할 계획이다.또한 ▲인공지능(AI) 기초 과목 정규 편성 ▲전공 연계 인공지능(AI) 융합 수업 ▲산업 문제 해결형 인공지능(AI) 캡스톤디자인 ▲교원 인공지능(AI) 역량 강화 연수 등을 통해 교육과정을 전면 개편한다.핵심인 ‘인공지능(AI) 캡스톤 디자인 수업’은 기업의 과제를 학생이 분석하고 인공지능(AI)으로 해결 방안을 찾는다. 학생들은 기획부터 결과물 제작까지의 과정에 축적한 포트폴리오와 영상 콘텐츠를 취업 때 ‘가상 경력’으로 쓸 수 있게 된다.경기영상과학고등학교는 산업 과제를 교실에서 해결하는 ‘현장 실무 연계(Lab to Class)’ 모델을 도입해 영상 인공지능(AI) 기반 프로젝트를 운영할 계획이다.