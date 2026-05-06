경기대 실용음악학과, 국내 대학 최초로 글로벌 AI기업‘ACE STUDIO’와 MOU

세줄 요약 경기대학교 실용음악학과가 세계적 AI 뮤직 스튜디오 ACE STUDIO와 국내 대학 최초로 MOU를 체결했다. 공식 인증 교육 파트너 지정과 함께 수업·연구 지원, 학생 할인, AI 보컬 모델 테스트, 자격 인증 도입까지 추진했다. 국내 대학 최초 ACE STUDIO와 MOU 체결

실용음악학과 공식 인증 교육 파트너 지정

AI 보컬 테스트·자격 인증 도입 추진

이미지 확대 경기대학교와 세계적인 AI 뮤직 스튜디오(AI Music studio)인 ACE STUDIO가 ‘AI 음악 교육 혁신 및 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. (경기대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 경기대학교와 세계적인 AI 뮤직 스튜디오(AI Music studio)인 ACE STUDIO가 ‘AI 음악 교육 혁신 및 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. (경기대 제공)

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경기대학교(총장 이윤규)가 6일 세계적인 AI 뮤직 스튜디오인 ‘ACE STUDIO’와 AI 음악 교육 혁신 및 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.양측은 경기대학교 실용음악학과를 ‘ACE STUDIO 공식 인증 교육 파트너(Certified Training Partner)’로 지정하고, 미래 음악 산업을 선도할 핵심 사항들에 합의했다.주요 협약 내용은 ▲수업 및 연구를 위한 교수 및 수업용 전용 혜택 지원 ▲실용음악학과 학생 대상 전용 프로모션, 교육용 할인 및 라이선스 혜택 제공 ▲우수 학생 결과물을 통한 AI 보컬 모델의 성능 테스트 및 강화, AI 음악 기술의 미래에 대한 피드백 협력 ▲과정 이수자 대상 ‘Certified AI Vocal Director’ 자격 인증 부여 등이다.경기대 실용음악학과 학생들이 실제 AI 보컬 모델의 성능을 테스트 및 강화하고, AI 음악 기술의 미래에 대해 피드백을 제공한다. 또한 국내 최초로 도입되는 ‘Certified AI Vocal Director’ 인증은 미래 음악 시장에서 AI 보컬을 전문적으로 디렉팅하는 새로운 직업군을 학생들이 선점하는 계기가 될 것으로 기대된다.경기대학교 실용음악학과장 이인호 교수는 “이번 협약은 학생들이 AI 도구를 단순히 사용하는 수준을 넘어, 기술 개발에 직접 기여하고 전문 디렉터로서 공인받는 획기적인 기회”라며 “앞으로도 글로벌 기업과의 긴밀한 협력을 통해 대한민국 AI 음악 교육을 선도하고, 우리 학생들이 AI 시대의 글로벌 리더로 성장하도록 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.ACE Studio 측 관계자는 “한국 최고의 예술 인재들이 모인 경기대학교 실용음악학과와 파트너가 돼 매우 기쁘다”며 “이번 협력이 글로벌 AI 음악 교육의 표준이 될 것으로 기대한다”고 전했다.한편 경기대학교 실용음악학과는 올해 1학기부터 관련 기술을 커리큘럼에 도입했다.