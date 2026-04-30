백석대, ‘건학 50주년’ 기독교박물관 특별전

세줄 요약 백석대학교가 건학 50주년을 맞아 교내 기독교박물관에서 이은순 서예가 특별전 ‘빛, 순간에서 영원으로’를 열었다. 요한복음과 잠언 말씀 족자, 성경 구절 서예 작품을 선보이며 신앙과 예술이 만나는 전시로 관람객에게 영적·문화적 경험을 제공했다. 건학 50주년 맞아 기독교박물관 특별전 개최

이은순 서예가 작품으로 말씀과 예술 결합

대형 퍼포먼스로 백석 50년 의미 강조

이미지 확대 백석대 ‘빛, 순간에서 영원으로’ 전시회 개막. 백석대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석대 ‘빛, 순간에서 영원으로’ 전시회 개막. 백석대 제공

이미지 확대 백석대 ‘빛, 순간에서 영원으로’ 개막식에서 서예 퍼포먼스가 펼쳐지고 있다. 백석대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석대 ‘빛, 순간에서 영원으로’ 개막식에서 서예 퍼포먼스가 펼쳐지고 있다. 백석대 제공

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백석대학교(총장 송기신)는 백석학원 건학 50주년을 맞아 30일 교내에서 이은순 서예가의 기독교 신앙과 예술이 어우러진 특별전 ‘빛, 순간에서 영원으로’ 전시회 오프닝을 개최했다고 밝혔다.이번 전시는 단순한 작품 전시를 넘어 깊이 있는 작품 세계를 통해 관람객들에게 새로운 영적·문화적 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.전시회에서는 이 서예가가 심혈을 기울여 완성한 요한복음 말씀과 잠언 말씀 전편 족자 서예 작품을 중심으로, 성경 말씀을 서예로 형상화한 다양한 작품들이 한자리에 모였다.오프닝 행사에서는 대형 화선지 위에 대형 붓으로 ‘백석 50년, 예수 생명운동의 여정’이라는 문구를 직접 써 내려가는 서예 퍼포먼스도 진행됐다.송기신 백석대 총장은 “이번 전시는 백석학원 건학 50주년을 기념해 대학 정체성과 신앙적 가치, 문화예술적 비전을 함께 조망하는 자리”라며 “말씀과 예술이 어우러진 이번 전시가 관람객들이 영성과 감성을 동시에 경험하는 시간이 되었길 바란다”고 말했다.