나사렛대 재학생 자작곡 음원 발매 ‘눈길’…특성화 교육 성과

세줄 요약 나사렛대 실용음악학과 재학생들이 직접 만든 자작곡 2곡이 디지털 음원으로 발매된다. 김소희 학생의 ‘눈을 감았어요’와 오세민 학생의 ‘하루살이’가 공개되며, 작사·작곡·편곡과 세션 연주까지 학생들이 참여했다. 재학생 자작곡 2곡 디지털 음원 발매

작사·작곡·편곡과 세션 연주까지 학생 참여

특성화 교육·창작 역량 강화 성과

이미지 확대 ‘눈을 감았어요’(왼쪽)과 ‘하루살이’ 디지털 앨범 사진. 나사렛대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘눈을 감았어요’(왼쪽)과 ‘하루살이’ 디지털 앨범 사진. 나사렛대 제공

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나사렛대학교 실용음악학과 재학생들이 직접 제작한 자작곡 2곡이 디지털 음원으로 발매되며 눈길을 끌고 있다.29일 나사렛대에 따르면 지난 23일 김소희 학생의 ‘눈을 감았어요’에 이어 30일 오세민 학생의 ‘하루살이’가 각각 음원이 공개된다.‘눈을 감았어요’ 곡은 어른이 되어가며 지켜낸 것보다 잃어버린 것들이 많다고 느끼는 하루들에 눈을 감으며 시간이 지나며 삶에서 무뎌지고 잊힌 것들에 대한 그리움을 담았다.‘하루살이’는 태어나자마자 빛을 향해 날아오르는 하루살이처럼 완벽하지 않아도 지금 이 순간을 온몸으로 살아가면서 반복되는 일상 속 후회와 희망, 불안과 용기를 담담한 멜로디에 표현했다.‘이번 음원은 두 학생이 작사·작곡·편곡 전 과정을 직접 수행했다.세션 연주에는 실용음악학과 재학생들이 참여해 완성도를 높였다.발매된 음원은 멜론·지니·플로·벅스·바이브·카카오뮤직 등 국내 주요 플랫폼은 물론 유튜브 뮤직, 애플뮤직 등 글로벌 음원 플랫폼을 통해 전 세계에서 감상할 수 있다.이번 음원 발매는 대학혁신지원사업 대학특성화 연계 학과특성화사업 일환인 ‘Na는 가수다 프로젝트’를 통해 제작됐다.송우영 책임교수는 “이 프로젝트는 학생들의 창작 역량을 강화하고 실제 음원 제작 및 유통 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “재학생들이 자신의 음악을 직접 세상에 선보일 수 있는 기회를 제공한다”고 설명했다.