교육부·과기정통부, AI 인재양성 TF 출범

차관급 TF 가동…거점대·과기원·AI대학 협력

초중등 AI 교육·생성형 AI 가이드라인 등 논의

이미지 확대 교육부, 거점국립대 3곳 통해 ‘성장엔진·AI’ 지역인재 양성 최교진 교육부 장관이 15일 세종시 정부세종청사에서 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고 있다. 교육부는 거점국립대 3곳을 선정해 해당 지역의 성장엔진(전략산업)과 인공지능(AI) 인재양성 대학으로 키운다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 교육부, 거점국립대 3곳 통해 ‘성장엔진·AI’ 지역인재 양성 최교진 교육부 장관이 15일 세종시 정부세종청사에서 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고 있다. 교육부는 거점국립대 3곳을 선정해 해당 지역의 성장엔진(전략산업)과 인공지능(AI) 인재양성 대학으로 키운다. 연합뉴스

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교육부와 과학기술정보통신부가 인공지능(AI) 인재양성 정책을 총괄하는 전담팀(TF)을 출범했다. 빠르게 변화하는 AI 산업 환경에 발맞춰 교육과 연구를 연계한 ‘국가 단위 인재양성 체계’를 구축한다는 방침이다.교육부와 과기정통부는 24일 국가과학기술자문회의 대회의실에서 ‘인공지능(AI) 인재양성 협력 전담팀(TF)’ 첫 회의를 개최했다. 이번 TF는 지난 3월 양 부처 장관이 참석한 인재정책 온담회의 후속 조치로, 각 부처 차관이 공동 팀장을 맡는다.전담팀은 AI 교육 혁신과 과학기술 인재 양성, 지역 기반 연구협력, 대학 연구시설 공동 활용 등 양 부처 협력 과제를 추진할 예정이다.이날 첫 회의에서는 그간 논의된 협력 과제의 진행 상황을 점검하고, 향후 협력 방향을 구체화했다. 특히 ▲교육부의 AI 거점국립대와 과기정통부의 AI 단과대(4대 과기원) 및 AI 중심대학 간 협력안 ▲초·중등 AI 실습교육 플랫폼 구축 ▲AI 시대에 맞는 교사 양성·연수체계 혁신 ▲교육 분야 생성형 AI 활용 가이드라인 마련 등이 안건으로 올랐다.최은옥 교육부 차관은 “AI 시대 인재정책은 결코 어느 한 부처의 노력만으로는 이룰 수 없는, 여러 부처의 협업이 필수적인 의제”라며 “인재양성을 위한 두 부처의 노력이 부처 경계를 넘어 시너지 효과를 창출하길 기대한다”고 밝혔다.류제명 과기정통부 제2차관도 “기술발전 속도가 워낙 가파르다 보니 기존의 인재양성 방식만으로는 산업현장의 요구를 따라가기에 한계가 있다”며 “교육부가 기초교육의 토대를 마련해 주신다면, 과기정통부는 연구환경과 실습인프라를 제공해 세계적 AI 인재를 키우는 생태계를 조성하겠다”고 강조했다.