경기교육청, 건강·체력 통합 ‘건강증진학교’ 176개로 확대 운영

이미지 확대 건강증진학교인 시흥 서촌초등학교 학생들이 체조를 하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 건강증진학교인 시흥 서촌초등학교 학생들이 체조를 하고 있다. (경기도교육청 제공)

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경기도교육청(교육감 임태희)이 건강과 체력을 통합한 ‘건강증진학교’를 확대 운영한다.‘건강증진학교’는 학교 중심으로 학생의 건강과 체력을 진단하고 교육과정과 연계한 맞춤형 프로그램을 운영하는 통합 건강관리 체계다. 도교육청은 지난해 168교에서 운영하던 이 사업을 올해 176교로 확대한다.도교육청은 지난해 건강증진학교 운영을 통해 저체력 학생 감소와 비만율 개선, 생활습관 변화 등 학생 건강지표 전반에서 긍정적인 변화를 이끌었다.이에 따라 2026년에는 ▲건강증진 ▲체력증진 ▲건강한 체형관리 등 3개 영역을 통합 운영해 학생의 다양한 건강 요구를 종합적으로 지원한다. 특히 체육·보건 교육을 연계한 교육활동과 데이터 기반 체력 관리, 인공지능(AI) 활용 맞춤형 건강관리 등을 통해 실질적인 건강행동 변화를 유도할 방침이다.아울러 학생자치회와 동아리 중심 활동을 강화해 학생 주도 건강관리 역량을 높이고, 워크숍과 권역별 연수, 중앙지원단 지도·조언 활동을 통해 학교 운영 역량도 함께 강화할 예정이다.