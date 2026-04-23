정근식, 서울교육감 진보 단일후보 확정…“원팀으로 승리”

결선 없이 본선행…시민참여단 투표서 과반 확보
“경쟁 끝, 목표는 하나”…원팀 강조한 정근식
무상교육·서논술 확대…재선 향한 정책 드라이브
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정근식 서울교육감이 8일 재선 출마를 선언했다. 정 교육감은 초중고 교통비 전액 지원, 유아교육 완전 무상화 등의 공약을 발표했다.
현직 서울시 교육감인 정근식 예비후보가 오는 6월 3일 치러지는 서울시 교육감 선거의 진보 진영 단일 후보로 최종 선출됐다. 결선 투표 없이 본선행 티켓을 거머진 정 후보는 윤호상 후보를 비롯한 보수 후보들과 맞붙게 된다.
‘2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)’는 23일 전날부터 이날 오후 6시까지 이뤄진 시민참여단 1차 투표 직후 정 후보가 최종 선정됐다고 발표했다. 단일화 경선에는 강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중 후보가 참여했다.
당초 추진위는 과반 득표 후보자가 나오지 않을 경우 오는 27∼28일 결선 투표를 진행할 예정이었지만, 정 후보가 압도적 표를 확보하며 본선으로 직행했다. 시민참여단에는 2만 8516명(청소년 1318명)이 참여했고, 이 가운데 1만 7599명(61.6%)이 표를 행사했다.
정 후보는 단일 후보 선정 직후 입장문에서 “경쟁은 끝났지만, 우리의 목표는 하나”라면서 “다섯 분 후보님의 뜻과 가치를 온전히 품고 서울교육의 변화와 혁신을 함께 만들어가겠다”고 말했다. 이어 “서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령을 가슴 깊이 새기고, 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다”고 강조했다.
1957년 전북 익산 출생인 정 후보는 서울대 사회학과를 졸업한 뒤 동대학에서 석·박사 학위까지 취득했다. 1985년 전남대학교 사회학과에 전임강사로 부임하며 교육자로서 첫 발을 뗐다. 이후 서울대 사회학과에 교수 신분으로 복귀해 사회학 연구와 교육 활동을 이어갔다.
여러 정부에서 공직을 맡기도 했다. 참여정부 시절 대통령 직속 친일반민족행위진상규명위원회 비상임위원을 지냈고, 문재인 정부에선 장관급인 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장을 맡았다. 2024년 절친한 조희연 전 서울시 교육감의 직 상실로 치러진 보궐선거에서 처음으로 선출직에 도전해 당선됐다.
정 후보는 서울시 교육감직을 수행한 1년 6개월 동안 역량기반교육, 마음건강 지원, 독서교육, 대입제도 개편 등의 정책 비전을 내놓은 바 있다. 그는 다음 임기에도 기존의 정책들을 차질 없이 추진하겠다는 계획이다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, 호주 안작데이 계기 NSW주 의회 대표단 환담… 현충일 의미 잇는 보훈·협력 강조
서울시의회 이숙자 운영위원장(국민의힘, 서초2)은 지난 22일 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회 대표단과의 환담에 참석해, 양 의회 간 교류 30주년의 의미를 되새기며, 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 NSW주의회 대표단 방문은 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년과, 호주의 현충일인 안작데이(ANZAC Day, 매년 4월 25일)를 계기로 주한호주대사관 행사 참석차 이뤄졌다. ※ 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일즈주의회는 1996년 교환방문협정체결 이후 올해로 상호결연 30주년을 맞이했다. 이날 환담에는 린다 볼츠 의원을 단장으로 한 NSW주 의회 대표단이 참석했으며, 양 의회는 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하는 한편, ‘기억과 추모’를 매개로 한 국제적 연대의 중요성에 대해 의견을 나눴다. 이 위원장은 “안작데이와 우리나라 현충일은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리는 공통의 역사적 기억”이라며 “서울시의회와 호주 NSW주 의회 상호결연 30주년을 맞은 지금, 이러한 가치를 바탕으로 양 의회가 평화와 협력의 메시지를 함께 확산해 나가야 할 시점”이라고 강조했다. 그는 이어 “그간 양 의회는 비교시찰과 상호 방문·
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주요 공약으로는 유아교육 완전 무상화, 초·중·고등학생 교통비 전액 지원, 초·중학생 현장체험학습비 100% 무상화, 1교실 2교사제 단계적 확대, 서·논술형 평가 확대 등을 제시했다.
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정근식 후보가 진보 진영 단일 후보로 선정된 방식은?