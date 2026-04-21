충남교육청, ‘정보 공개 평가’ 전국 최고…대통령 표창

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충남교육청(교육감 김지철)은 행정안전부 주관 ‘2025년 정보공개 종합 평가’에서 전국 최우수 기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다. 정보공개 종합 평가부문 대통령 표창은 전국 시도교육청 중 처음이다.이번 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 561개 기관을 대상으로 사전정보공표, 원문공개 정보, 정보공개 청구 처리 등 총 5개 분야 12개 지표로 진행됐다.도교육청은 △사전정보공개 확대 △원문정보 공개 활성화 △국민 중심의 정보공개 서비스 개선 등 다양한 분야에서 높은 평가를 받았다.국민의 알권리 보장 등을 위해 국민 관심 정보를 사전 등록해 공개하는 ‘사전정보공표’ 정보를 충실히 제공해 정보 개방성과 접근성을 높인 점도 높은 평가를 받았다.김지철 교육감은 “이번 대통령 표창 수상은 전 직원이 함께 노력한 값진 결실”이라며 “국민이 체감할 수 있는 투명한 행정 구현과 정보공개 서비스 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다“고 말했다.