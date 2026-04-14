경기교육청, ‘사고력 중심 대입 앞당긴다’…AI 서·논술형 평가 확산

이미지 확대 11일 열린 경기도교육청 ‘인공지능(AI) 서·논술형 평가 연구회’ 워크숍(경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 11일 열린 경기도교육청 ‘인공지능(AI) 서·논술형 평가 연구회’ 워크숍(경기도교육청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청(교육감 임태희)이 학생 사고력·문제 해결력 중심의 미래형 평가체제 구축과 대학입시 개편 기반 조성을 위한 인공지능(AI) 서·논술형 평가의 학교 현장 안착·확산을 본격 추진한다.이를 위해 연구학교 15교, 실천학교 25교를 운영하고 평가혁신 기반을 확대하며 학교급과 교과 특성에 맞는 평가도구 개발·보완과 수업 적용을 통해 경기형 인공지능(AI) 서·논술형 평가 모델을 구축할 계획이다.또한 교원 역량 강화를 위해 리더교사 350명을 양성한다. 이들은 일반학교 교원 5000명의 연수를 이끄는 선도교원으로 활동하며, 7500명을 대상으로 학교 현장에 직접 찾아가는 맞춤형 컨설팅도 지원한다.도교육청은 인공지능(AI) 서·논술형 평가의 적용 범위를 2025년 국어·사회·과학 교과에 이어 올해는 수학과 영어까지 확대한다.이와 함께 교원의 자발적 연구와 실천을 위한 인공지능(AI) 서·논술형 평가 연구회도 운영한다. 연구회에는 교원 350명이 참여하며 단순 정책 수용을 넘어 학교 현장 주도의 정책 실행을 강화할 방침이다.도교육청 디지털인재국 서은경 국장은 “학생 맞춤형 성장 지원과 교원의 인공지능(AI) 서·논술형 평가 전문성을 높여 미래 대입 기반을 마련할 것”이라면서 “신뢰도와 타당도를 갖춘 인공지능(AI) 서·논술형 평가가 학교에 정착되도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.