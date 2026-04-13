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‘지역에서 배우고 성장’…경기교육청, 영·유아 대상 ‘다 같이 해봄터’ 운영

안승순 기자
입력 2026-04-13 08:56
수정 2026-04-13 08:56
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직속기관, 대학, 육아종합지원센터 등 총 37개 체험처 운영

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안산육아종합지원센터 2025 여름물놀이 체험(경기도교육청 제공)
안산육아종합지원센터 2025 여름물놀이 체험(경기도교육청 제공)


경기도교육청(교육감 임태희)이 지역사회 자원을 활용한 연계 체험처 ‘다같이 해봄터’ 사업을 올해 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 유치원과 어린이집의 경계를 넘어 모든 영유아(0~5세)에게 다양한 체험 기회를 제공해 교육·보육의 보편적 질을 높이고, 지역 간 체험 경험의 격차를 해소하기 위해 마련했다.

무엇보다 영유아의 체험 접근성을 확대했다. 기존에 도교육청 직속기관은 유치원 중심으로, 지자체의 육아종합지원센터는 어린이집 중심으로 운영하던 체험 교육을 상호개방형으로 전환해 유보통합에 한 걸음 더 다가간다.

도교육청은 직속기관 3곳, 대학 5교, 육아종합지원센터 29곳 등 총 37개 기관을 운영기관으로 선정해 지역 연계 체험 기반을 구축했다.

운영 프로그램은 ▲연극, 뮤지컬, 오감 미술 등 문화예술 체험 ▲안전 체험, 직업 놀이, 인공지능(AI) 연계 등 기관 특색 체험 ▲가족 참여형 체험 등이다.

선정된 대학은 전공 기반 전문성을 살려 농어촌·소규모 기관 등 체험 접근이 어려운 취약지역을 직접 찾아가는 방식으로 운영한다.

도교육청은 ▲교육청-지자체-교육지원청 간 협업 강화 ▲운영기관 간 전문가 지도 및 우수사례 공유 ▲사전-현장-중간-성과 나눔의 4단계 모니터링 체계 구축 등을 통해 단순 체험을 넘어 교육적 효과를 갖춘 사업으로 발전시킬 방침이다.

또한 지역 내 체험자원을 체계적으로 정리한 ‘지역사회 체험처 지도(MAP)’를 개발·보급해 학부모와 기관이 체험 정보를 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.
안승순 기자
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