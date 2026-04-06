학교 밖 수업도 학점 인정 ‘경기공유학교’, 대학까지 이어진다

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학교 밖 수업도 학점 인정 ‘경기공유학교’, 대학까지 이어진다

안승순 기자
입력 2026-04-06 08:59
수정 2026-04-06 08:59
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경기도교육청 전경
경기도교육청 전경


경기도교육청(교육감 임태희)이 학생 맞춤형 교육과 미래형 학습체제 실현을 위한 ‘2026년 경기공유학교 학점인정형’을 대학까지 확대 운영한다.

‘경기공유학교 학점인정형’은 학교 내 또는 학교 간 공동교육과정으로 개설이 어려운 과목을 지역사회와 연계해 학생의 과목 선택권과 고교학점제 운영 확장을 지원하는 학교 밖 교육이다.

올해는 대학과 협력해 고교 심화 수준으로 개발된 대학 연계 이중학점 5개 과목을 신설해, 대학 진학 때 추가 학점으로도 인정받을 수 있다.

참여 대학과 기관은 한국외국어대, 서강대, 중앙대, 성균관대, 국립현대미술관, 국립과천과학관 등 40여 개이며, 학생들은 전문적 교육 환경에서 수강 후 고교 졸업 필수 192학점 중 일부를 인정받게 된다.

주요 과목은 ▲항공기 일반 ▲반도체 제조 ▲인공지능 기반 생물정보학 기초와 활용 ▲바이오 의약품 제조 및 분석 ▲반려동물 관리 ▲양식 조리 등 총 68개 과목이다.
안승순 기자
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