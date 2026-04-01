한국기술교육대 ‘중부권 제조산업 AI 전환’ 이끈다

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한국기술교육대학교는 산학협력단(단장 이규만)이 고용노동부 국가인적자원개발컨소시엄 사업 일환인 ‘AI 특화 공동훈련센터’에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.한기대는 권역별 거점 기능을 수행하는 ‘거점형 공동훈련센터’에도 이름을 올려 중부권 제조산업의 AI 전환을 이끄는 핵심 거점도 확보했다.‘AI 특화 공동훈련센터’는 전국에서 20개 기관이 선정됐으며, 권역별 거점 역할을 맡은 거점형 공동훈련센터는 5개만 지정됐다. 한기대는 충남·충북·대전을 아우르는 중부권 거점 기관 역할을 수행한다.한기대는 산업 현장의 AI 도입을 확산하고 재직자 실무역량 강화를 위해 연간 약 7억원 규모의 사업비를 바탕으로 중부권 제조 산업 수요기반 맞춤형 AI 전환 교육을 추진할 계획이다.교육은 반도체·디스플레이·모빌리티 산업이 집적된 충청남도 전략산업 중심으로, 기업의 AI 도입 수준과 직무 특성을 반영해 ‘진단–교육–현장적용–사후 코칭’ 등으로 이어지는 전주기를 지원한다.한기대는 거점형 공동훈련센터로서 중부권 내 공동훈련센터와 유관기관을 유기적으로 연계하는 권역 단위 거버넌스 체계를 구축, 산업 현장 수요를 반영한 AI 특화 훈련모델 발굴과 확산에 나설 계획이다.이규만 단장은 “기업 현장에서 실제 활용 가능한 수준의 AI 인재를 양성하고, 지역 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 사업을 체계적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.한기대는 연간 4만명 이상의 재직자 교육 운영 경험과 AI·스마트제조 분야 교육 인프라를 바탕으로, 제조 산업 특화 AI 인재를 양성하고 있다.