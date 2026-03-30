경기도교육청, 사립유치원 교원 근무 여건 개선 ‘통합지원방안’ 추진

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경기도교육청(교육감 임태희)이 사립유치원 교원의 근무 여건 개선과 유아교육의 질 제고를 위해 ‘통합지원방안’을 본격 추진한다.주요 내용은 ▲사립유치원 교원 인사 관리 체계화 ▲교사 대상 정서·심리 연수 운영 및 인력풀 구축 예정 ▲단기 대체교사 지원 범위 ‘일반 병가’까지 확대 ▲사립유치원 업무망 개선 및 유아 나이스(NEIS) 홍보 강화 등 사립유치원이 처한 어려움을 종합적으로 개선하는 것이다.특히 종전에는 공가, 특별휴가, 공무상 병가에 한정됐던 사립유치원 단기 대체교사 지원 범위를 ‘일반 병가’로까지 확대해, 사립유치원 교원이 치료와 회복에 집중할 수 있는 여건을 마련한다.또한 단기 대체교사 인력풀을 구축해 교육과정의 안정적 운영 지원을 통해 현장의 공백을 최소화할 방침이다.이 밖에도 경기미래장학에 기반한 유치원 자율 성장 지원으로 사립유치원 원장의 민주적 리더십과 유치원 운영 역량 제고에 힘쓴다.이와 함께 사립유치원 업무망 접속 환경 개선, 유아 나이스(NEIS) 맞춤형 홍보 강화 등으로 교원의 행정 업무 부담을 줄이고 교육활동 중심의 사립유치원 환경 조성에 나선다.