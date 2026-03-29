경기도교육청 제안 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’, 4월부터 본격 가동

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경기도교육청(교육감 임태희)이 제안한 ‘미래 대입개혁 4자 협의체’가 관계기관과 협의를 거쳐 추진동력을 확보하고, 대입제도 개편 논의의 본격적인 추진 기반을 마련했다.도교육청은 지난 1월 제106회 대한민국교육감협의회 총회에서 교육부, 국가교육위원회, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회가 참여하는 대입개혁 4자 실무협의체 구성을 공식 제안한 바 있다.4자 실무협의체는 ▲내신 절대평가 및 서·논술형 평가 확대 ▲수능 전과목 절대평가 및 서·논술형 평가 도입 ▲수시·정시 통합형 전형 운영 등 대입제도 전반의 구조적 개편을 실행 중심으로 논의하는 협의체다.도교육청은 협의체 제안 이후 지난 2월 대한민국교육감협의회와 실무협의를 시작으로 관계기관과 다양한 협의를 지속적으로 추진해 왔다.교육부와 한국대학교육협의회 측이 협의체 구성에 대해 참여 의사를 밝힌 데 이어 국가교육위원회와도 협의를 통해 대입제도개선특별위원회와 연계 필요성 등 정책 추진 방향을 공유했다.이 같은 노력을 거쳐 4자 실무협의체는 단순 논의 단계를 넘어 실질적인 정책 추진을 위한 협력체계로 발전할 수 있는 기반을 마련했다.도교육청은 대한민국교육감협의회와 함께 ▲학생 내신 평가 ▲수능 체제 개편 ▲대입전형 개선 등 3개 분과 중심으로 오는 4월부터 실무협의체를 본격 가동할 예정이다. 아울러 교육부, 대교협과 협력하고 국가교육위원회와도 연계 협의를 통해 국가 차원의 대입개혁 논의를 실행 단계로 이어갈 계획이다.또한, 임태희 교육감은 오는 4월 8일 개최 예정인 전국대학입학관련처장협의회 세미나에 참석해 ‘미래시대 준비를 위한 대입개혁 세부 추진방안’을 제시하는 등 대입개혁 논의를 지속적으로 확산해 나갈 예정이다.도교육청 서혜정 정책기획관은 “4자 실무협의체는 이미 형성된 공감대를 바탕으로 실제 정책 추진으로까지 이어져야 할 중요한 전환점에 놓여 있다”면서 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력하며 대입개혁 논의가 실행 단계로 이어질 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 밝혔다.