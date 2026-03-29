경기도교육청 제안 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’, 4월부터 본격 가동

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경기도교육청 전경
경기도교육청(교육감 임태희)이 제안한 ‘미래 대입개혁 4자 협의체’가 관계기관과 협의를 거쳐 추진동력을 확보하고, 대입제도 개편 논의의 본격적인 추진 기반을 마련했다.
도교육청은 지난 1월 제106회 대한민국교육감협의회 총회에서 교육부, 국가교육위원회, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회가 참여하는 대입개혁 4자 실무협의체 구성을 공식 제안한 바 있다.
4자 실무협의체는 ▲내신 절대평가 및 서·논술형 평가 확대 ▲수능 전과목 절대평가 및 서·논술형 평가 도입 ▲수시·정시 통합형 전형 운영 등 대입제도 전반의 구조적 개편을 실행 중심으로 논의하는 협의체다.
도교육청은 협의체 제안 이후 지난 2월 대한민국교육감협의회와 실무협의를 시작으로 관계기관과 다양한 협의를 지속적으로 추진해 왔다.
교육부와 한국대학교육협의회 측이 협의체 구성에 대해 참여 의사를 밝힌 데 이어 국가교육위원회와도 협의를 통해 대입제도개선특별위원회와 연계 필요성 등 정책 추진 방향을 공유했다.
이 같은 노력을 거쳐 4자 실무협의체는 단순 논의 단계를 넘어 실질적인 정책 추진을 위한 협력체계로 발전할 수 있는 기반을 마련했다.
도교육청은 대한민국교육감협의회와 함께 ▲학생 내신 평가 ▲수능 체제 개편 ▲대입전형 개선 등 3개 분과 중심으로 오는 4월부터 실무협의체를 본격 가동할 예정이다. 아울러 교육부, 대교협과 협력하고 국가교육위원회와도 연계 협의를 통해 국가 차원의 대입개혁 논의를 실행 단계로 이어갈 계획이다.
또한, 임태희 교육감은 오는 4월 8일 개최 예정인 전국대학입학관련처장협의회 세미나에 참석해 ‘미래시대 준비를 위한 대입개혁 세부 추진방안’을 제시하는 등 대입개혁 논의를 지속적으로 확산해 나갈 예정이다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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도교육청 서혜정 정책기획관은 “4자 실무협의체는 이미 형성된 공감대를 바탕으로 실제 정책 추진으로까지 이어져야 할 중요한 전환점에 놓여 있다”면서 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력하며 대입개혁 논의가 실행 단계로 이어질 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 밝혔다.
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