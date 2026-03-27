경기교육청, ‘제주 안심 수학여행 서비스’ 도입…‘공문 없이’ 안전 점검 신청

이미지 확대 경기도교육청 전경 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청 전경

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경기도교육청(교육감 임태희)이 제주특별자치도청과 실무 협의를 거쳐 ‘제주 안심 수학여행 서비스’ 간편 신청 시스템을 도입했다.도교육청은 제주특별자치도청에서 운영하는 ‘안심 수학여행 서비스’를 활용해 도내 일선 학교의 업무 부담을 덜도록 개선했다고 밝혔다.또한 경기도교육청 소속 학교뿐 아니라 전국 17개 시·도교육청 소속 공·사립학교가 함께 활용할 수 있도록 확대한 첫 업무 개선 사례라는 점에서도 의미가 크다고 덧붙였다.이에 따라 각 학교는 기존에 공문으로 시설 안전점검 결과(숙박시설, 음식점, 체험시설 등의 사전 안전 및 위생점검, 안전 위협 요인 조치 결과)를 신청하던 방식에서 벗어나 제주특별자치도청 누리집에서 안전점검 결과를 신청해 회신받을 수 있게 됐다.새로 개선된 서비스의 주요 내용으로는 ▲공문 없는 간편 신청: 서류 작성 시간 단축 ▲신속한 업무 처리: 표준화 양식으로 오류 원천 차단 기대 ▲사용자 중심 시스템: 온라인 신청으로 편의성 증대 등이다.앞으로 학교는 별도의 공문 작성 절차 없이도 누리집에서 안전점검 등 결과 신청이 가능해져 업무 소요 시간을 단축할 수 있다. 더불어 사용자 직접 신청과 표준 서식(엑셀) 도입으로 행정 처리 과정을 단순화해 오류 차단 및 신속한 점검 결과를 확인할 수 있다.도교육청은 이번 제주특별자치도청과의 협업으로 학교 현장의 행정업무를 줄이고, 교사가 교육 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있을 것으로 내다봤다.