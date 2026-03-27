순천향대, 서울경찰청과 ‘지하철 체감안전도 공동연구’ 맞손

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

순천향대, 서울경찰청과 ‘지하철 체감안전도 공동연구’ 맞손

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-03-27 14:13
수정 2026-03-27 14:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
순천향대학교와 서울경찰청이 지하철 체감안전도 공동연구 협약을 체결하고 있다. 순천향대 제공
순천향대학교와 서울경찰청이 지하철 체감안전도 공동연구 협약을 체결하고 있다. 순천향대 제공


순천향대학교는 서울경찰청과 지하철 체감안전도 공동연구 등 안전한 치안을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 인적·물적 자원과 정보를 공유하고 공동연구와 학술교류를 통해 시민이 체감하는 치안 수준을 높이기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 지하철 환경 특성에 맞는 지하철 체감안전도 조사 결과를 공동 분석하고, 이를 기반으로 맞춤형 치안 활동과 공공정책 개발을 추진한다.

순천향대는 조사 결과를 실제 치안 현장에 반영하고 필요에 따라 연구와 공동 홍보도 진행할 계획이다.

순천향대 관계자는 “대학 연구 역량과 경찰 현장 경험을 결합해 시민이 실제로 느끼는 안전 수준을 높이는 데 의미가 있다”며 “공공안전 분야 공동연구와 정책 자문을 지속 확대하겠다”고 말했다.



서울경찰청 관계자는 “지하철은 시민 이용이 많은 공간인 만큼 체감안전도를 높이는 것이 중요하다”며 “학계와 협력해 과학적 분석 기반 치안 정책을 추진하겠다”고 했다.
아산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
순천향대와 서울경찰청이 공동연구하는 주요 분야는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로