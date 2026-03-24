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올해 첫 모의고사

전국연합학력평가가 실시된 24일 서울 서초구 반포고 3학년 교실에서 학생들이 시험을 앞두고 시험지를 확인하고 있다. 이날 평가를 주관한 서울시교육청은 전국 17개 시도 1948개 고교 1·2·3학년 학생 약 122만명이 시험을 치렀다고 밝혔다.

사진공동취재단