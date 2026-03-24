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올해 첫 모의고사
전국연합학력평가가 실시된 24일 서울 서초구 반포고 3학년 교실에서 학생들이 시험을 앞두고 시험지를 확인하고 있다. 이날 평가를 주관한 서울시교육청은 전국 17개 시도 1948개 고교 1·2·3학년 학생 약 122만명이 시험을 치렀다고 밝혔다.
사진공동취재단
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전국연합학력평가가 실시된 24일 서울 서초구 반포고 3학년 교실에서 학생들이 시험을 앞두고 시험지를 확인하고 있다. 이날 평가를 주관한 서울시교육청은 전국 17개 시도 1948개 고교 1·2·3학년 학생 약 122만명이 시험을 치렀다고 밝혔다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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2026-03-25 10면
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전국연합학력평가를 주관한 기관은 어디인가?