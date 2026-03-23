올해 첫 학력평가 24일 실시…전국 122만명 응시

고1·2 통합형 평가 첫 적용…고3은 선택과목 유지
성적표 4월 제공…수능 대비 학습 방향 설정 기대
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수능 끝, 가채점 하는 수험생들
2026학년도 대학수학능력시험(수능) 다음날인 14일 대구 수성구 정화여자고등학교 3학년 교실에서 수험생들이 가채점하고 있다. 2025.11.14 연합뉴스
올해 첫 전국연합학력평가가 오는 24일 전국 고등학생을 대상으로 실시된다.
이번 학령평가를 주관한 서울시교육청은 23일 전국 고등학교 1~3학년 학생을 대상으로 하는 3월 전국연합학력평가를 24일 시행한다고 밝혔다. 학생들의 자기주도적 학습 능력 향상과 대학수학능력시험(수능) 적응력 제고, 진로·진학 지도 자료 제공 등이 목적이다.
이번 학력평가는 전국 17개 시도 1948개 고등학교에서 약 122만명의 학생이 응시한다. 학년별로는 1학년 약 42만명, 2학년 약 40만명, 3학년 약 41만명이며, 서울에서는 289개교 약 21만명이 참여한다.
3학년은 현 수능과 동일한 방식으로 시험을 치른다. 국어와 수학 영역에선 공통과목과 선택과목 병행 구조로 시험을 보고, 탐구 영역에서는 계열 구분 없이 최대 2과목을 선택해 응시한다.
반면 1학년과 2학년의 경우 2028학년도 수능 개편안이 적용돼 모든 과목에서 ‘통합’된 형태의 시험이 실시된다. 국어·수학뿐 아니라 탐구 영역에서도 선택과목 없이 동일한 기준으로 평가된다. 특히 1학년은 시험 시기 특성상 전 영역이 중학교 교육과정 범위에서 출제된다.
이번 시험에선 2학년 탐구 영역에 통합사회와 통합과학이 처음 도입돼 수험생과 학부모의 관심이 모인다. 고1·2의 사회·과학탐구 영역은 상대평가 방식으로, 두 과목을 모두 응시해야 성적이 산출된다. 이에 따라 시험 종료 시각도 고1·2는 오후 5시 10분으로, 고3(오후 4시 37분)보다 늦다.
성적 처리는 한국교육과정평가원이 담당하며, 성적표는 다음달 9일부터 24일까지 각 학교에서 확인할 수 있다. 영어와 한국사는 절대평가 등급만 제공되며, 나머지 과목은 9등급 상대평가 성적이 산출된다. 상대평가 과목은 표준점수와 백분위가 함께 제공된다.
박중화 서울시의원, 성동구 옥수동 극동그린아파트 고지대 이동약자 위한 승강 편의시설 설치 본격 추진 기틀 마련
서울시의회 박중화 의원(국민의힘·성동1)은 성동구 옥수동 436번지 극동그린아파트 일대에 추진되는 ‘고지대 이용약자 편의시설 설치사업(2단계)’에 최종 선정되는 데 있어서 사업 추진의 실질적 기반을 마련했다고 밝혔다. 이번 사업은 경사도가 높은 고지대 주거지역에서 생활하는 어르신, 장애인, 임산부 등 이동약자의 보행권 보장과 생활 편의성 향상을 목적으로 추진되는 생활밀착형 도시 인프라 개선 사업이다. 대상지는 경사도 약 36%, 연장 42.8m, 고저차 14.4m에 달하는 급경사지로, 기존 계단 중심의 보행 환경으로 인해 주민들의 이동 불편이 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 박 의원은 2023년 서울시 추경을 통해 타당성 조사 및 기본계획 용역 예산을 확보했다. 용역 결과 경제성 지표(B/C)는 0.71 수준으로 나타났으나, 안전사고 위험 해소, 잠재 이용 수요 증가, 이동시간 절감 등의 공익적 효과를 고려할 때 설치 필요성이 충분한 것으로 검토됐다. 그러나 사업 추진 과정에서 보행교 설치를 위한 인근 공동주택 주민 반대, 고지대 1단계 사업 미선정, 특정 지역 예산 반영에 따른 형평성 논란 가능성 등으로 인해 사업은 장기간 정체되는 상황을 겪었다. 사업이
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서울시교육청은 “이번 평가를 통해 학생들이 자기주도적 학습 능력을 신장시키고, 향후 수능 대비 학습 방향을 설정하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.
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