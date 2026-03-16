백석문화대, 창업보육센터·기업지원 ‘S등급’

이미지 확대 충남 천안의 백석문화대 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안의 백석문화대 전경. 서울신문DB

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백석문화대학교(총장 이경직)는 창업보육센터가 충청남도 ‘창업보육센터 및 기업지원사업’ 평가에서 최우수 S등급을 획득해 사업 수행기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.백석문화대 창업지원센터는 인공지능(AI) 기반 미래 창업가 발굴 및 육성과 AI 산업연계 사업화 고도화, 수출지원, 투자유치 연계, 연구개발(R＆D) 지원 등 입주기업의 경쟁력 강화에 집중 지원할 계획이다.강천국 센터장은 “입주기업이 지역을 대표하는 강소기업으로 성장할 수 있도록 체계적이고 실효성 있는 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.백석문화대 창업보육센터는 충남 투자연계형 창업 플랫폼을 구축해 현재까지 54억원 규모의 투자유치 연계로 지역 주민을 위한 창의융합교육 사업 등으로 24개사의 신규 창업자를 발굴했다.