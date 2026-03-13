경기도교육청, 새 학기 디지털 시민교육 ‘3·3·3 프로젝트’ 추진

방금 들어온 뉴스

경기도교육청, 새 학기 디지털 시민교육 ‘3·3·3 프로젝트’ 추진

안승순 기자
입력 2026-03-13 08:52
수정 2026-03-13 08:52
3월 셋째 주, 3단계 수업 전략, 3가지 핵심 교육자료 지원

경기도교육청 전경
경기도교육청 전경


경기도교육청(교육감 임태희)이 2026학년도 새 학기를 맞아 학생들의 안전하고 책임 있는 디지털 매체 사용을 위한 ‘3월 디지털 역량 교육 주간’을 운영한다.

이번 교육 주간은 학생들이 디지털 기기와 인공지능(AI)의 안전하고 윤리적 사용 습관을 형성하도록 돕기 위해 마련됐다. 프로젝트는 ▲3월 셋째 주 집중 운영 ▲3단계(진단 및 성찰→약속→실천) 수업 전략 ▲3가지 핵심 교육자료를 통해 학교 현장의 디지털 시민교육을 체계적으로 지원하는 ‘3·3·3 프로젝트’로 운영된다.

3가지 핵심 교육자료는 메타버스 기반 게임 형식인 온라인 디지털 역량 간편 진단 도구 ‘하이랜드’, 학교급별 맞춤형 수업 자료, 아침 등교 후 짧은 시간에 활용이 가능한 디지털 시민교육 실천 5분+ 영상과 월별 제공되는 매거진 형태의 학습자료다.

도교육청은 급변하는 디지털 환경에 대응해 학생들이 책임과 존중을 기반으로 디지털 기술을 활용하는 시민으로 성장하도록 디지털 시민교육을 지속 강화할 방침이다.
안승순 기자
위로