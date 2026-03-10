김연경 후배들, ‘고향 안 떠나도 된다’…경일고 여자배구부 창단

이미지 확대 10일 안산 경일고등학교 여자 배구부 창단식 사진(경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 10일 안산 경일고등학교 여자 배구부 창단식 사진(경기도교육청 제공)

배구 여제 김연경 전 국가대표 선수의 고향인 안산에 여자고등학교 배구부가 10일 창단했다.경일고 여자 배구단 창단으로 안산 지역의 스포츠 인재 발굴과 안산서초, 원곡중, 경일고로 이어지는 엘리트 학생 선수 연계 육성 체계가 구축됐다.이를 통해 학생 선수들이 지역에서 학업과 운동을 병행하며 안정적으로 성장할 수 있는 여건을 마련하고, 지역 기반 선수 육성과 학교체육 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.이날 행사에 참석한 임태희 경기도교육감은 “학교체육은 단순한 운동을 넘어 학생의 인성과 협력, 도전 정신을 키우는 중요한 교육 과정”이라며 “학생 선수들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 약속했다.도교육청은 앞으로도 학생 선수들이 학업과 운동을 균형 있게 이어가도록 학교 운동부 운영 여건을 개선하고, 지역 기반 학생 선수 육성 체계가 안정적으로 운영되도록 적극 지원할 방침이다.