경희사이버대, 교육부 주관 ‘사이버대학 2주기 기관평가’ 전 영역 인증 획득

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경희사이버대, 교육부 주관 ‘사이버대학 2주기 기관평가’ 전 영역 인증 획득

김가현 기자
김가현 기자
입력 2026-03-09 14:35
수정 2026-03-09 14:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경희사이버대 전경. 경희사이버대 제공
경희사이버대 전경. 경희사이버대 제공


경희사이버대학교는 교육부가 주최하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 시행한 ‘사이버대학(원격대학) 2주기(2025~2029) 기관평가인증’에서 모든 평가 영역과 지표에서 ‘인증’을 획득했다고 9일 밝혔다.

이번 평가에서 경희사이버대는 대학이념 및 경영, 교육과정, 수업, 학생, 교직원, 원격교육 인프라 등 6개 평가 영역 전반에서 인증을 받았다. 또한 최근 3년간 교육비 환원율 평균 135.9%를 기록하는 등 교육 투자와 재정 운영 측면에서도 안정적인 기반을 유지하고 있는 것으로 평가됐다.

변창구 경희사이버대 총장은 “이번 인증은 우리 대학의 탁월한 교육 품질을 대외적으로 공인받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 혁신을 통해 미래 대학의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.

김가현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경희사이버대가 획득한 평가 영역 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로