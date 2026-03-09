경희사이버대, 교육부 주관 ‘사이버대학 2주기 기관평가’ 전 영역 인증 획득

이미지 확대 경희사이버대 전경. 경희사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경희사이버대 전경. 경희사이버대 제공

경희사이버대학교는 교육부가 주최하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 시행한 ‘사이버대학(원격대학) 2주기(2025~2029) 기관평가인증’에서 모든 평가 영역과 지표에서 ‘인증’을 획득했다고 9일 밝혔다.이번 평가에서 경희사이버대는 대학이념 및 경영, 교육과정, 수업, 학생, 교직원, 원격교육 인프라 등 6개 평가 영역 전반에서 인증을 받았다. 또한 최근 3년간 교육비 환원율 평균 135.9%를 기록하는 등 교육 투자와 재정 운영 측면에서도 안정적인 기반을 유지하고 있는 것으로 평가됐다.변창구 경희사이버대 총장은 “이번 인증은 우리 대학의 탁월한 교육 품질을 대외적으로 공인받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 혁신을 통해 미래 대학의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.