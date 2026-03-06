경기도교육청, 전국 최초 특수 교육 거점 ‘행동중재 특화형 특수교육원’ 개원

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
6일 임태희 경기도교육감(오른쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 ‘경기도교육청특수교육원’ 개원식에서 테잎 컷팅을 하고 있다. (경기도교육청 제공)
경기도교육청이 전국 시도교육청 최초로 특수교육의 거점 역할을 수행하는 경기도교육청특수교육원(원장 서명규)을 설립하고 6일 개원식을 가졌다.
지난 1일 공식 개원한 경기도교육청특수교육원은 장애 학생들의 학교생활을 체계적으로 지원하고 미래 자립을 준비하는 경기 특수교육의 거점 기관으로 운영된다.
도교육청은 2024년 특수교육원 설립을 위한 기초연구를 추진하고 2025년 12월 경기도의회 본회의 의결을 거쳐 설치 근거를 마련했다.
특수교육원(옛 경기도교육연구원)은 2027년 12월까지 리모델링 작업을 진행한 뒤 2028년 1월부터 진로·직업 교육 프로그램 등을 운영한다.
특수교육원 A동은 ▲웰컴라운지 ▲도서관 ▲행동중재 지원공간 ▲원격수업 스튜디오 ▲경기진학정보센터로 운영되고, B동은 ▲스마트 미래교실 ▲가상체육공간 ▲스마트 오피스 등이 들어선다.
신동원 서울시의원, 대한민국상이군경회 서울지부로부터 감사패 받아
서울시의회 보건복지위원회 신동원 부위원장(노원1, 국민의힘)은 지난 4일 대한민국상이군경회 서울지부로부터 국가유공자 복지 향상에 기여한 공로로 감사패를 받았다. 이날 2026년 보훈복지문화대학 서울시립상이군경복지관(관장 황준호) 입학식 행사는 보훈복지문화대학 서울캠퍼스(학장 구본욱)에서 주관하고, 국가보훈부와 한국보훈복지의료공단에서 후원했다. 이번 감사패는 신 의원이 평소 국가유공자에 대한 존경과 깊은 관심을 가지고, 상이군경회 복지 증진을 위해 노력해 온 점을 인정받아 수여됐다. 대한민국상이군경회 서울지부(지부장 구본욱)는 감사패를 전달하면서 “국가유공자에 대한 남다른 사랑과 관심으로 대한민국상이군경회의 단체 위상 강화에 앞장섰으며, 특히 2026년도 서울시립상이군경복지관 회원 복지 향상에 기여한 공로가 크므로 서울지역 모든 회원의 감사한 마음을 담아 이 패를 드립니다”라고 전했다. 신 의원은 “나라를 위해 헌신하신 국가유공자와 상이군경 회원 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “앞으로도 서울시의회 보건복지위원회에서 국가유공자와 보훈 가족의 복지 향상, 예우를 위해 더욱 세심하게 살피고, 노력하겠다”고 밝혔다. 한편, 신 의원은 평소 지역사
서울시의회 바로가기
임태희 경기도교육감은 “특수교육원을 통해 장애 학생들이 장애를 극복하고 자신의 가능성을 펼치며 사회의 구성원으로 성장할 수 있을 것으로 기대한다”며 “특수교육원 설립이 특수교육 현장의 학생과 학부모, 교직원 모두에게 희망이 될 수 있도록 교육가족 모두가 함께 힘을 모아 주길 바란다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경기도교육청특수교육원은 전국에서 몇 번째로 설립됐는가?