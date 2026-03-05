다문화학생 수업 장벽 낮춘다!…경기교육청, ‘교과개념 한국어 교과서’ 전국 보급

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

다문화학생 수업 장벽 낮춘다!…경기교육청, ‘교과개념 한국어 교과서’ 전국 보급

안승순 기자
입력 2026-03-05 15:00
수정 2026-03-05 15:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
다문화 고등학생용 ‘교과 개념 한국어 교과서’ (경기도교육청 제공)
다문화 고등학생용 ‘교과 개념 한국어 교과서’ (경기도교육청 제공)


경기도교육청(교육감 임태희)이 다문화 학생의 교과 학습 이해를 돕기 위해 개발한 고등학생용 ‘교과 개념 한국어 교과서’를 한국교육개발원(KEDI)을 통해 전국 학교에 보급한다.

이번 교과서는 국어·수학·사회·과학 등 주요 교과에서 사용되는 고등학교 1학년 핵심 성취 수준과 교과 개념을 추출해 쉬운 한국어로 설명한 학습 교재다. 단순 한국어 회화 중심 교재가 아닌 교과 수업에서 사용하는 학문 한국어와 교과 개념 이해를 함께 지원하도록 설계했다.

교육부 승인 후 나이스(NEIS) 과목 코드에 등재돼 일선 학교에서는 정규 교육과정 교양 과목으로 편성·운영할 수도 있다. 수업과 평가가 가능하며 이수 시 정규 학점으로 인정된다. 이는 다문화 학생을 위한 별도 프로그램이 아닌 정규 교육과정에서 운영하는 학습 지원 체계다.

또한 고교학점제 ‘최소 성취 수준 보장’ 지도를 위한 학습 자료로도 활용할 수 있어 다문화 학생뿐 아니라 교과 개념 이해에 어려움을 겪는 학생들의 학습도 돕는다. 도교육청은 이를 통해 모든 학생의 학습권 보장과 기초 학력 지원을 강화하는 공교육 모델이 될 것으로 기대하고 있다.

현재 도내 2개 고등학교에서 해당 교과서를 교육과정으로 시범 운영하고 있으며, 이를 통해 다문화 학생의 수업 이해도와 참여도를 높이고 있다.



도교육청은 이번 교과서 보급을 계기로 교과 개념 한국어 교과서 활용 연구학교 운영, 교원 연수 확대, 수업 자료 보급, 온라인 플랫폼 기반 학습 자료 제공 등을 적극 추진한다. 도교육청 관계자는 다문화 학생의 교과 수업 중 언어 장벽을 해소하고 학습 참여를 높이는 공교육 모델로 안착시킬 계획이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경기도교육청 교과서의 주요 특징은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로