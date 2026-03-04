경기도교육청, 현장 체감 중심 ‘청렴한 경기교육’ 펼친다

방금 들어온 뉴스

경기도교육청, 현장 체감 중심 ‘청렴한 경기교육’ 펼친다

안승순 기자
입력 2026-03-04 09:19
수정 2026-03-04 09:19
경기도교육청 전경
경기도교육청 전경


경기도교육청(교육감 임태희)이 2026년 청렴 정책의 청사진을 ‘함께 만들어가는 청렴, 함께 나아가는 경기미래교육’으로 정하고, 현장 체감 중심으로 본격 추진한다.

도교육청은 ‘청렴 노력 중심’에서 더 나아가 경기교육가족과 외부 이해관계자가 체감할 수 있는 ‘청렴 체감 중심’의 실효성 있는 정책을 수립했다고 4일 밝혔다.

우선 경기교육의 3대 원칙인 ‘자율, 균형, 미래’ 기조를 바탕으로 참여형 청렴 문화 확산의 3대 추진전략을 마련했다.

구체적으로 ▲‘청렴 리더십’ 기반 선순환 청렴 체계 강화 ▲현장 중심의 선제적 부패통제 및 사전 예방 내실화 ▲현장에서 시작되는 모두의 청렴을 토대로 20개 과제를 전방위적으로 추진한다.

도교육청은 전년도 청렴 정책 중 구성원 만족도가 높거나 우수한 평가를 받은 정책을 확대·발전시키고, 본청·교육지원청·학교 간 협력체계를 강화할 계획이다.

아울러 청렴 정책 홍보를 강화하고 현장 소통을 확대해 지속 가능한 선순환 청렴 체계를 구축하고, 현장에서 실질적인 체감 변화가 일어나도록 독려할 예정이다.

이를 위해 수요자 중심의 홍보를 다각화하고자 ▲청렴 블로그 ‘이제는 경청(경기교육 청렴) 시대’ 개설 ▲교육지원청별 ‘청렴도 향상 실무추진단’ 운영 등을 통해 현장 밀착형으로 부패 취약 분야를 집중 개선한다.

또한 미래세대의 교실 안 조기 청렴 교육으로 청렴·윤리의식을 자연스럽게 습득할 수 있는 교육 기반을 마련해 청렴한 미래인재 양성에도 더욱 노력할 방침이다.
안승순 기자
