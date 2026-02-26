‘금융교육도 경기공유학교에서’…경기도교육청-KB금융, 체험형 경제·금융교육 협약

2026 밀라노 올림픽
‘금융교육도 경기공유학교에서’…경기도교육청-KB금융, 체험형 경제·금융교육 협약

안승순 기자
입력 2026-02-26 13:35
수정 2026-02-26 13:35
경기도교육청사 전경
경기도교육청사 전경


경기도교육청(교육감 임태희)이 26일 KB금융공익재단과 경기공유학교 기반 경제금융 교육 활성화와 지역교육 협력 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

주요 협약 내용은 ▲경기공유학교 경제금융 프로그램 공동 운영 ▲KB금융공익재단 교육자원과 시설 활용 ▲청소년 맞춤형 금융교육 지원 등이다.

양 기관은 학교 안팎의 교육자원을 연결하고 학생 맞춤형 미래 역량 교육을 함께 확대해 나갈 계획이다.

‘KB스타 경제교실’, ‘알기 쉬운 경제 이야기’, ‘KB드림커넥트’ 등의 대표 협력 프로그램에는 금융권 전문 강사가 참여한다. 이들은 체험 수업과 금융권 진로 탐색 콘텐츠 활용을 통해 학생들의 생활 경제 이해와 진로 설계 역량을 동시에 지원할 예정이다.

아울러 도교육청은 학습 소외 및 취약계층 학생을 위한 맞춤형 금융교육도 병행한다. 이를 통해 학생들의 경제적 자립 역량을 높이고 안전한 금융생활에 대한 이해를 돕는다는 방침이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
