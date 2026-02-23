경기교육청, 학폭대책심의위원 1085명 위촉…‘공정·신뢰심의체계’ 구축

이미지 확대 경기도교육청이 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 가졌다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 경기도교육청이 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 가졌다. (경기도교육청 제공)

경기도교육청(교육감 임태희)이 ‘2026년 학교폭력대책심의위원회’ 심의위원 1085명을 위촉하고 학교폭력 사안에 대한 공정하고 전문적인 심의체계를 강화한다.도교육청은 ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률’에 따라 교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야의 전문가로 심의위원을 구성해 위원회의 전문성과 객관성을 확보했다.위촉된 위원들은 서류 검증, 전문성·공정성에 대한 역량 평가, 심층 면접 등 엄정한 선발 절차를 거쳤다.도교육청은 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 열어 ▲회의 운영 리더십 ▲사안 처리 절차와 법령 이해 ▲판례·행정심판 사례 분석 ▲제도 개선안 등을 논의했다.김영규 도교육청 생활교육과장은 “학교폭력 사안은 공정하고 전문적인 판단이 무엇보다 중요하다”면서 “심의위원 역량을 지속적으로 강화해 학교 구성원이 신뢰할 수 있는 심의체계를 구축하겠다”고 밝혔다.