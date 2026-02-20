‘자퇴 급증’에 임태희, “학교는 포기 아닌 내일을 꿈꾸는 곳이어야”

이미지 확대 임태희 경기도교육감 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 SNS 캡처

최근 5년 사이 검정고시 응시자가 50% 급증한 것과 관련해 임태희 경기도교육감이 “학교는 포기 아닌 내일을 꿈꾸는 곳이어야 한다”고 강조했다.임 교육감은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “자퇴 후 검정고시를 치르는 학생이 매년 증가하는 것은 우리 교육 현장이 마주한 아픈 자화상이자 아이들이 보내는 간절한 구조 신호”라며 이같이 밝혔다.그는 “낮은 등급의 내신으로 낙인찍히느니 차라리 학교를 떠나 ‘리셋’을 선택하는 아이들. 수행평가의 압박과 성적의 굴레를 피해 정든 교실을 등지는 이 처절한 선택을 언제까지 아이들 개인의 결단으로 치부해야 합니까”라고 썼다.그러면서 “친구가 떠난 빈자리, 남겨진 아이들은 더 가혹한 전쟁터에 놓인다. 더 좁아진 상대평가의 문턱을 넘기 위해 친구의 실수가 나의 기쁨이 되어버린 비정한 현실. 등급 하나에 인생의 성패가 갈리는 구조 속에서 학교의 본질은 무너지고 있다”고 안타까움을 나타냈다.임 교육감은 “학교는 등급을 찍어내는 공장이 아니다. 함께 부대끼며 사회를 배우고, 각자의 재능을 꽃피우는 성장의 터전이어야 한다”며 “상대평가는 떠나는 아이들에겐 절망을, 남은 아이들에겐 불안만을 심어줄 뿐이다”라고 덧붙였다.이어 “이제 경기도교육청이 이 비정한 ‘한 줄 세우기’를 끝내겠다”며 “아이들이 제각각의 빛깔로 빛날 수 있는 ‘절대평가’로의 전환을 최우선 대입제도 개편 과제로 추진하겠다”고 다짐했다.