경기교육청, ‘초등학교 학적 Q＆A’ 자료집 보급…학적 업무 지원 강화

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
경기교육청, '초등학교 학적 Q＆A' 자료집 보급…학적 업무 지원 강화

안승순 기자
입력 2026-02-20 09:18
수정 2026-02-20 09:18
경기도교육청(교육감 임태희)이 초등학교 현장에서 반복되는 학적 관련 문의에 통일되고 체계화된 기준을 제시하는 ‘초등학교 학적 Q＆A’ 자료집을 개발해 학교 현장에 배포했다.

이 자료집은 매년 학기 초 자주 발생하는 학적 문의에 대해 학교 업무 담당자의 혼란을 최소화하고 민원인 대상 정보 제공의 신뢰도를 높이기 위해 제작됐다.

자료집은 총 111개의 질의·답변 형태로 구성됐다. 주요 내용은 ▲입학 및 취학 ▲출결 상황 ▲전입학 및 전출 ▲유예·면제·정원 외 학적 관리 ▲재취학 및 편입학 ▲조기진급·조기졸업·조기입학·명예졸업 등 학적 업무 전반이다.

또한 이전에 학교에 배포한 ‘초등 학적 길라잡이’ 자료집과 연계해 보다 구체적이고 실무적인 사례 중심의 안내 자료로 활용할 수 있도록 했다.

도교육청은 향후 자료집의 지속적인 보완·개정을 통해 학적 업무의 표준화를 추진하고, 학적 관리의 정확성과 신뢰성을 높여 학교 현장의 업무 부담 경감에 적극 노력할 방침이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
