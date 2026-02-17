‘학부모 교육부터 상담까지’…경기교육청, 가정과 학교를 잇는 학부모 교육

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘학부모 교육부터 상담까지’…경기교육청, 가정과 학교를 잇는 학부모 교육

안승순 기자
입력 2026-02-17 16:19
수정 2026-02-17 16:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


경기도교육청평생학습관은 2026년 학부모교육 운영계획을 수립하고 경기교육정책에 기반한 학교·학생성장중심 학부모교육을 추진한다고 17일 밝혔다.

학습관은 운영계획에 따라 ▲학생·학부모가 함께하는 경기학부모교육 페스티벌 ▲학교로 찾아가는 학부모교육 ▲특수교육대상학생 등 맞춤형 학생·학부모교육 ▲학부모 집단상담 확대 등의 주요 사업을 추진할 계획이다.

오는 23일부터 시작되는 학부모교육은 새 학기를 앞둔 시점에서 자녀 학교 적응 지원을 위한 ‘2026 신입생 학부모교육’과 자녀교육 역량 강화, 학교와 건강한 관계 맺기 프로그램 등으로 구성됐다.

류영신 경기도교육청평생학습관장은 “2025년 지역과 학교로 찾아가는 학부모교육과 온라인 교육에 약 7만 5000명의 학부모님이 함께했다”며 “2026년에도 경기교육정책에 기반하여 학생·학부모 수요 맞춤형 프로그램을 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 학습관은 학부모교육과 상담, 전문 강사 인력풀 제공, 학부모 교육자료 제작·보급으로 학생과 학부모의 건강한 성장을 위한 기반 조성을 지원하고 있다.



학부모교육 홍보 포스터 (별첨)
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경기도교육청평생학습관이 수립한 학부모교육 운영계획의 목표 연도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로