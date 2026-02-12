경기도교육청, 2026 하이러닝 선도교원 200명 선정

이미지 확대 ‘2026년 하이러닝 선도교원 직무연수’(경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026년 하이러닝 선도교원 직무연수’(경기도교육청 제공)

경기도교육청(교육감 임태희)이 2026년에 선정된 하이러닝 선도교원 200여명을 대상으로 12일 서울대 시흥캠퍼스에서 ‘2026년 하이러닝 선도교원 직무연수’를 개최했다.이번 연수는 하이러닝을 활용한 표준 교안 작성과 수업 설계 사례 공유·실습을 통해 선도교원의 수업 전문성과 운영 역량을 높이기 위해 마련됐다.연수 과정은 모두 6차시로 ▲2026년 하이러닝 정책 안내 ▲하이러닝 초·중등 표준 교안 연수 ▲하이러닝 수업 설계·활용 심화 과정 등으로 구성됐다.연수를 이수한 선도교원들은 ‘학교로 찾아가는 하이러닝 연수’ 강사로 활동하며, 새 학년도 하이러닝 운영을 현장에서 직접 지원할 예정이다. 또한 수업 실천 연구회 운영, 온라인 상담 연수, 수업 역량 강화 프로그램 지원, 간담회와 성과 공유 등 다양한 역할을 수행한다.이정현 도교육청 디지털교육정책과장은 “하이러닝 선도교원은 학교 현장의 디지털 학습을 이끄는 핵심 역할을 맡게 될 것”이라면서 “학교 현장 중심의 하이러닝 확산을 지속 지원하겠다”고 밝혔다.