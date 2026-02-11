삼육대, 남양주시와 ‘AI 인재양성’ MOU 체결

왕숙 도시첨단산단 연계…AI 중심 교육·연구 생태계 구축

이미지 확대 제해종(왼쪽) 삼육대 총장과 주광덕 남양주시장이 11일 경기 남양주시청에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하는 모습. 닫기 이미지 확대 보기 제해종(왼쪽) 삼육대 총장과 주광덕 남양주시장이 11일 경기 남양주시청에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하는 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼육대와 경기 남양주시가 인공지능(AI) 인재 양성 및 첨단산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.삼육대는 11일 남양주시청에서 대학의 AI 중심 첨단산업 역량을 남양주시의 산업 발전과 연계하기 위한 협약을 맺었다. 지·산·학 협력 기반의 지속 가능한 지역혁신 생태계를 구축한다는 취지다.특히 남양주시 왕숙 도시첨단산업단지와 연계해 인재 양성, 기업 유치, 연구개발, 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 초점을 뒀다. 양 기관은 ▲첨단산업 육성 및 투자유치 활성화 ▲AI 중심대학 및 미래 신산업 분야 전문인재 양성 ▲R＆D 협력 강화 ▲산업 연계 네트워크 구축 및 지역 맞춤형 일자리 창출 ▲연구·교육 인프라 공유 등을 단계적으로 추진할 계획이다.삼육대는 AI·소프트웨어 교육을 바탕으로 산업 수요에 맞는 ‘실무형 AI 전문인재’와 ‘전공 융합형 AX 인재’ 양성을 확대해 지역 내 취·창업을 지원할 방침이다. 이번 협약은 과학기술정보통신부의 ‘AI중심대학’ 사업과도 맞닿아 있다. 삼육대는 지역 산업단지와 연계한 AI 교육·연구 모델을 선제적으로 구축해 인재양성에 필요한 실행력을 강화한다는 전략이다.제해종 삼육대 총장은 “지역 맞춤형 인재 양성을 더욱 강화해 청년 정착과 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 밝혔다. 주광덕 남양주시장은 “첨단산업 혁신 거점 도약의 출발점이 될 것”이라고 말했다.