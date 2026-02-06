서정대-마다가스카르 고용·노동·공무원부, ‘인적교류 및 협력 강화’ MOU 체결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

서정대-마다가스카르 고용·노동·공무원부, ‘인적교류 및 협력 강화’ MOU 체결

안승순 기자
입력 2026-02-06 13:33
수정 2026-02-06 13:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
양영희 총장 “‘글로벌 인재 양성’ 대학 비전을 실현하는 계기 될 것”

이미지 확대
5일 서정대학교와 마다가스카르 공화국 고용·노동·공무원부가 상호 협력 강화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공)
5일 서정대학교와 마다가스카르 공화국 고용·노동·공무원부가 상호 협력 강화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (서정대 제공)


경기 양주 서정대학교와 마다가스카르 공화국 고용·노동·공무원부가 상호 협력 강화를 위한 업무협약을 5일 체결했다.

협약에 따라 양 기관은 ▲인적자원 개발 분야 협력 ▲교육 및 연수 프로그램 교류 ▲노동·고용 정책 및 제도 관련 정보 공유 ▲국제 인재 양성 및 취업 연계 협력 등 다양한 분야에서 실질적인 협력을 추진한다.

특히 교환학생 및 직업역량 강화 중심의 교육·연수 프로그램으로 협력이 확대될 것으로 기대된다. 양영희 서정대 총장은 “이번 협약은 아프리카 국가와의 국제 협력을 확대하고, 글로벌 인재 양성이라는 대학의 비전을 실현하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “양 기관이 상호 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 협력 모델을 구축해 나가길 기대한다”고 밝혔다. 플로렌트 소아티아나 베티 레온 고용·노동·공무원부 장관은 “이번 협약을 통해 양국 간 인적 교류와 노동·고용 분야 협력이 한층 강화될 것”이라고 화답했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서정대학교가 마다가스카르와 협약한 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로