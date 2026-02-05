경기도교육청, ‘디지털 시민·창의 역량교육’ 실천학교 350교 운영

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경기도교육청, ‘디지털 시민·창의 역량교육’ 실천학교 350교 운영

안승순 기자
입력 2026-02-05 10:58
수정 2026-02-05 10:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
2025 웰컴투 디지털 경기교육! 경기교육연구페스타(경기도교육청 제공)
2025 웰컴투 디지털 경기교육! 경기교육연구페스타(경기도교육청 제공)


경기도교육청(교육감 임태희)이 도내 학생들의 인공지능(AI)·디지털 역량 강화를 위한 ‘2026 디지털 시민·창의 역량교육 실천학교’ 350곳을 운영한다고 5일 밝혔다.

디지털 시민역량교육 실천학교 100곳(초 52곳, 중 30곳, 고 18곳)은 교육과정 연계 디지털 시민교육, 학교·가정·지역 연계 실천 확산을 핵심 과제로 운영한다.

디지털 창의역량교육 실천학교 250곳(초 125곳, 중 76곳, 고 49곳)은 교과 연계 디지털 소양 교육과 인공지능 윤리교육, 융합 교육 관련 수업모델을 개발한다.

도교육청은 하이러닝을 통해 우수 수업 사례를 공유하고 학교 교육과정 속에서 인공지능(AI)·디지털 역량교육 성과를 확산하도록 적극 지원할 계획이다. 도교육청은 2023년부터 실천학교를 운영하며 디지털 역량 수업 사례를 축적해 왔으며 학생 맞춤형 인공지능(AI)·디지털 역량교육을 지속해 왔다. 지난해까지 인공지능(AI)·디지털 역량교육 기반을 갖췄고 올해는 학생 디지털 격차 해소에 집중할 방침이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 디지털 실천학교의 총 운영 개수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로