경기도교육청, ‘디지털 시민·창의 역량교육’ 실천학교 350교 운영

경기도교육청(교육감 임태희)이 도내 학생들의 인공지능(AI)·디지털 역량 강화를 위한 ‘2026 디지털 시민·창의 역량교육 실천학교’ 350곳을 운영한다고 5일 밝혔다.디지털 시민역량교육 실천학교 100곳(초 52곳, 중 30곳, 고 18곳)은 교육과정 연계 디지털 시민교육, 학교·가정·지역 연계 실천 확산을 핵심 과제로 운영한다.디지털 창의역량교육 실천학교 250곳(초 125곳, 중 76곳, 고 49곳)은 교과 연계 디지털 소양 교육과 인공지능 윤리교육, 융합 교육 관련 수업모델을 개발한다.도교육청은 하이러닝을 통해 우수 수업 사례를 공유하고 학교 교육과정 속에서 인공지능(AI)·디지털 역량교육 성과를 확산하도록 적극 지원할 계획이다. 도교육청은 2023년부터 실천학교를 운영하며 디지털 역량 수업 사례를 축적해 왔으며 학생 맞춤형 인공지능(AI)·디지털 역량교육을 지속해 왔다. 지난해까지 인공지능(AI)·디지털 역량교육 기반을 갖췄고 올해는 학생 디지털 격차 해소에 집중할 방침이다.