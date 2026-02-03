이병도 충남교육감 예비후보 등록 “미래형 교육 공동체 완성”

이미지 확대 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표가 3일 충청남도선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 충청남도교육감 예비후보 등록을 하고 있다. 이 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병도 충남민주혁신교육포럼 대표가 3일 충청남도선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 충청남도교육감 예비후보 등록을 하고 있다. 이 예비후보 제공

이병도 충남민주혁신교육포럼 대표가 3일 충청남도선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 충청남도교육감 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 나섰다.이 예비후보는 이날 “충남 교육은 지금 중대한 전환점에 서 있다”며 “지난 시간 쌓아온 혁신 교육의 성과를 바탕으로, 아이들이 행복하고 학부모가 안심하며 교사가 자부심을 느끼는 ‘미래형 교육 공동체’를 완성하겠다”고 밝혔다.그는 이번 출마의 핵심 가치로 ‘민주혁신교육’, ‘K-인성교육’, ‘참학력 신장’을 꼽았다.이 예비후보는 충남 전역을 돌며 교육 현장의 목소리를 청취하는 ‘국민주권교육 탐방’에 나설 계획이다.