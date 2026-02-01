상명대, 충남TP와 전략산업 발전 ‘맞손’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
상명대, 충남TP와 전략산업 발전 ‘맞손’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-01 11:24
수정 2026-02-01 11:24
상명대학교(총장 김종희)는 (재)충남테크노파크(원장 서규석)와 반도체·디스플레이·바이오·모빌리티 등 지역 전략산업 발전을 위한 교류협력 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약 주요 내용은 △전략산업 분야 공동연구·기술 개발 △충남 지역 산업 정책 수립 △전략산업 맞춤형 인재 양성 프로그램 교육 프로그램 공동 운영 등이다.

김종희 상명대 총장은 “충남TP와 실질적 교류를 통해 충남 산업 육성과 지역 균형발전에 함께 기여하겠다”고 강조했다.

서규석 충남TP 원장은 “이번 협약을 계기로 지역 내 대학과 기업이 긴밀히 협력하는 실질적 산학협력 모델을 만들겠다”고 말했다.

상명대는 2016년 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업에 선정돼 공과대학 내 전자공학, 소프트웨어학과, 스마트정보통신공학과, 경영공학과, 그린화학공학과, 건설시스템공학과, 정보보안공학과, 시스템반도체공학과, 휴먼지능로봇공학과로 확대 개편했다.
천안 이종익 기자
