상명대, 충남TP와 전략산업 발전 ‘맞손’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

상명대학교(총장 김종희)는 (재)충남테크노파크(원장 서규석)와 반도체·디스플레이·바이오·모빌리티 등 지역 전략산업 발전을 위한 교류협력 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.협약 주요 내용은 △전략산업 분야 공동연구·기술 개발 △충남 지역 산업 정책 수립 △전략산업 맞춤형 인재 양성 프로그램 교육 프로그램 공동 운영 등이다.김종희 상명대 총장은 “충남TP와 실질적 교류를 통해 충남 산업 육성과 지역 균형발전에 함께 기여하겠다”고 강조했다.서규석 충남TP 원장은 “이번 협약을 계기로 지역 내 대학과 기업이 긴밀히 협력하는 실질적 산학협력 모델을 만들겠다”고 말했다.상명대는 2016년 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업에 선정돼 공과대학 내 전자공학, 소프트웨어학과, 스마트정보통신공학과, 경영공학과, 그린화학공학과, 건설시스템공학과, 정보보안공학과, 시스템반도체공학과, 휴먼지능로봇공학과로 확대 개편했다.