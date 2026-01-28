임태희 교육감 “반성하지 않는 학폭 가해자, 엄중 처벌해야”

이미지 확대 임태희 경기도교육감 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 SNS 캡처

임태희 경기도교육감이 “반성하지 않는 학교폭력 가해자는 엄중 처벌해야 한다”고 밝혔다.임 교육감은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘교권 침해, 생활기록부에 기재해야 되지 않나요?’ 오늘 만난 광명시 학부모님의 말씀”이라며 “처벌만으로 끝난다면 잘못된 행위가 반복될 수 있으니, 생기부 기재를 통해 교권을 강화해야 한다고 조언했다”고 썼다.이어 “물론 진심 어린 사과와 반성 이후 몇 년간 유사한 일이 없었다면, 어느 정도 교육적 해결이 이루어졌다고 볼 수 있다. 하지만 반성하지 않는 가해자에게는 엄중한 처리가 필요하다”고 강조했다.그는 “‘내가 뭘 잘못했느냐’며 시간을 끄는 경우라면 법적 처벌 결과와 관계없이 그 과정 전체를 기록해 책임을 물어야 한다고 생각한다”며 “다만 현장과의 의견 조율은 필수다. 생기부 기재가 자칫 더 큰 민원을 야기하거나 교육적인 해결 기회를 원천 봉쇄하지는 않을까 걱정하시는 분들도 계시기 때문이다”라고 덧붙였다.그러면서 “피해자 보호 최우선, 교육적 해결 최선, 반성 없는 가해자 엄중 처리. 경기교육의 교권 침해 및 학폭 사건 대응 3원칙이다”라고 글을 맺었다.