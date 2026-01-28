상명대, 5년간 졸업작품 디지털 자산화 ‘DiSAF’ 오픈

방금 들어온 뉴스

상명대, 5년간 졸업작품 디지털 자산화 'DiSAF' 오픈

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-28 14:48
수정 2026-01-28 14:48
이미지 확대
상명대 DiSAF 갈무리.
상명대 DiSAF 갈무리.


상명대학교(총장 김종희)는 최근 5년간 예술·디자인 관련 졸업 작품 1700여 점을 만나볼 수 있는 ‘DiSAF(디사프: Digital Sangmyung Art Fair)’를 오픈했다고 28일 밝혔다.

상명대 DiSAF는 예술 및 디자인 분야 변화와 흐름을 공유할 수 있도록 5년간의 졸업 작품들을 디지털 자산화한 유일무이한 사례다.

이곳에서는 문화예술대학, 디자인대학, 예술대학 소속 19개 전공의 시각·패션·섬유·공간·산업·세라믹 등 디자인 분야와 조형예술·생활예술·의류·연극·무대미술·영화·만화·디지털콘텐츠·사진 분야 등 다양한 작품을 소개한다.

작품 세계에 대한 문화적 접근성을 높이기 위한 DiSAF는 상명의 젊은 인재들이 펼치는 새로운 시도를 확인하고, 그들과 직접 교류할 수 있는 ‘소통의 장’이자 ‘영감의 원천’으로 평가받는다.

DiSAF 전시 사이트(https://disaf.smu.ac.kr)에서는 수많은 작품을 직관적으로 이해하고 감상할 수 있도록 졸업 작품을 연도별 또는 프로젝트별로 구분했다.

전공별 전시에서는 해당 전공 홈페이지도 접속할 수 있도록 설계해 전공 관련 이해를 높였다.

김종희 상명대 총장은 “예술 및 디자인 분야 인재들의 창의적인 작품들이 담겨 있는 ‘DiSAF’를 통해 상명의 젊은 인재들의 멋진 도약과 성장을 응원하겠다”고 말했다.

상명대는 1965년 대학 개설과 함께 미술, 체육, 가정교육에 뿌리를 둔 문화예술대학을 통해 의류, 조형예술, 생활예술, 무용예술, 음악 관련 21세기 첨단 문화예술 전문가를 양성하고 있으며, 1990년 국내 최초로 디자인대학을 개설했다.
천안 이종익 기자
