사이버한국외대, 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집

방금 들어온 뉴스

사이버한국외대, 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-01-28 10:54
수정 2026-01-28 10:54
사이버한국외대 전경.
사이버한국외대 전경.


사이버한국외국어대학교(총장직무대행 김병철)가 오는 오늘부터 2월 12일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집을 진행한다.

국내 유일의 외국어 특성화 사이버대학교인 사이버한국외대는 100% 온라인으로 학사 과정이 운영되어 직장인과 주부 등 전업 학생이 아닌 이들에게 최적화된 학습 환경을 제공한다. 졸업 시 일반 대학과 동일한 4년제 학사학위를 취득할 수 있으며, 직무 역량 강화를 위한 자격증 및 마이크로디그리 이수도 가능하다.

이번 2차 모집은 ▲영어 ▲중국어 ▲일본어 ▲한국어 ▲스페인어 ▲베트남·인도네시아 ▲경영 ▲산업안전·주택관리 ▲상담심리 ▲K뷰티 등 총 10개 학부에서 선발한다. 고졸 학력 이상이면 누구나 지원 가능하며, 전문대 졸업자 등은 2·3학년 편입학을 통해 학업 기간을 단축할 수 있다. 입학 전형은 고교 내신이나 수능 성적을 반영하지 않는다. 자기소개서(70%)와 학업소양검사(30%)만으로 선발해 입학 문턱을 낮췄다.

특히 직장인이라면 ‘산업체 위탁전형’을 주목할 만하다. 대학과 협약을 맺은 기관·기업 임직원이나 공무원의 경우, 입학 경쟁률 부담을 덜 수 있을 뿐만 아니라 졸업 시까지 수업료를 최대 50% 장학금으로 지원받을 수 있어 경제적이다. 신규 산업체 위탁 협약은 연중 상시 체결 가능하며 별도의 기관 부담 비용은 없다.

입학 희망자는 모집 기간 내에 입학지원센터 홈페이지에서 원서 접수와 서류 제출을 마쳐야 한다. 상세 내용은 입학지원센터(go.cufs.ac.kr) 혹은 전화(02-2173-2580), 카카오톡(ID: cufs)을 통해 상담받을 수 있다.
주현진 기자

