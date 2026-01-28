사이버한국외대, 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집

이미지 확대 사이버한국외대 전경. 닫기 이미지 확대 보기 사이버한국외대 전경.

사이버한국외국어대학교(총장직무대행 김병철)가 오는 오늘부터 2월 12일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 2차 모집을 진행한다.국내 유일의 외국어 특성화 사이버대학교인 사이버한국외대는 100% 온라인으로 학사 과정이 운영되어 직장인과 주부 등 전업 학생이 아닌 이들에게 최적화된 학습 환경을 제공한다. 졸업 시 일반 대학과 동일한 4년제 학사학위를 취득할 수 있으며, 직무 역량 강화를 위한 자격증 및 마이크로디그리 이수도 가능하다.이번 2차 모집은 ▲영어 ▲중국어 ▲일본어 ▲한국어 ▲스페인어 ▲베트남·인도네시아 ▲경영 ▲산업안전·주택관리 ▲상담심리 ▲K뷰티 등 총 10개 학부에서 선발한다. 고졸 학력 이상이면 누구나 지원 가능하며, 전문대 졸업자 등은 2·3학년 편입학을 통해 학업 기간을 단축할 수 있다. 입학 전형은 고교 내신이나 수능 성적을 반영하지 않는다. 자기소개서(70%)와 학업소양검사(30%)만으로 선발해 입학 문턱을 낮췄다.특히 직장인이라면 ‘산업체 위탁전형’을 주목할 만하다. 대학과 협약을 맺은 기관·기업 임직원이나 공무원의 경우, 입학 경쟁률 부담을 덜 수 있을 뿐만 아니라 졸업 시까지 수업료를 최대 50% 장학금으로 지원받을 수 있어 경제적이다. 신규 산업체 위탁 협약은 연중 상시 체결 가능하며 별도의 기관 부담 비용은 없다.입학 희망자는 모집 기간 내에 입학지원센터 홈페이지에서 원서 접수와 서류 제출을 마쳐야 한다. 상세 내용은 입학지원센터(go.cufs.ac.kr) 혹은 전화(02-2173-2580), 카카오톡(ID: cufs)을 통해 상담받을 수 있다.