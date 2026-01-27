‘나의 한국 생활과 한국말 이야기’…서정대학교, ‘제1회 사회통합페스티벌’ 개최

이미지 확대 지난 18일 열린 ‘제1회 서정대학교 사회통합페스티벌’(서정대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일 열린 ‘제1회 서정대학교 사회통합페스티벌’(서정대 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 양주 서정대학교가 지난 18일 외국인 수강생들의 한국 생활 적응을 돕고 화합을 다지는 ‘제1회 서정대학교 사회통합페스티벌’을 열었다.‘나의 한국 생활과 한국말 이야기’라는 주제로 열린 이날 행사에는 사회통합프로그램 수강생과 나눔고용복지재단 센터장을 비롯한 운영기관 강사 등 130여 명이 참석했다. 행사는 단순한 교육 과정을 넘어 서로의 문화를 이해하고 한국에서의 삶을 공유하는 축제 형태로 진행됐다.‘제1회 사회통합프로그램 수기 공모전’에서는 미얀마 출신 NAY LIN TUN 수강생과 양주외국인노동자한글학교 김철우 강사가 대상을 받았다. 교육자상은 글로벌융합복지과 배성희 교수가 수상했다.수기 공모전에 이어 열린 1분 스피치에서는 미얀마 출신 NYAN LIN KYAW 수강생이 대상을 받았다.양영희 서정대 총장은 “이번 페스티벌은 외국인 수강생들이 한국 사회의 일원으로서 자부심을 느끼고 소통하는 소중한 시간이었다”며 “앞으로도 이들이 한국 생활에 안정적으로 정착할 수 있도록 체계적인 교육과 다양한 문화 행사를 지속적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.한편 서정대 사회통합지원센터는 법무부 지정 사회통합프로그램 거점기관으로 경기북부지역 내 외국인들의 언어 교육 및 사회 적응을 돕는 역할을 수행하고 있다.