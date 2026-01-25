박재규 경남대 총장, 남북관계 변화 주제로 특강

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

박재규 경남대 총장, 남북관계 변화 주제로 특강

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-01-25 13:38
수정 2026-01-25 13:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

통일미래최고위과정서 특강

이미지 확대
경남대 박재규 총장 통일미래최고위과정 초청 특강 모습. 2026.1.25. 경남대 제공
경남대 박재규 총장 통일미래최고위과정 초청 특강 모습. 2026.1.25. 경남대 제공


경남대학교는 박재규 총장이 지난 22일 행정대학원 통일미래최고위과정 제15기 수강생들을 대상으로 초청 특강을 했다고 25일 밝혔다.

특강에는 통일미래최고위과정 제15기를 비롯한 여러 기수의 수강생 100여명이 참석했다.

이 자리에서 박 총장은 ‘한반도 정세와 남북관계 변화’를 주제로 특강을 하며 최근 남북관계의 흐름과 변화 양상을 설명했다.

그는 국제 정세 변화 속에서 북한이 주변국과의 관계를 통해 대응 전략을 모색하고 있는 상황을 소개하고 한반도 정세를 보다 폭넓은 국제적 맥락에서 이해할 필요가 있다고 강조했다.

북한 주민 현실을 두고도 수강생들과 함께 의견을 나눴다.



경남대 행정대학원과 북한대학원대학교가 공동 운영하는 통일미래최고위과정은 통일·외교·안보를 중심으로 국제통상, 인문학, AI 등 다양한 분야를 아우르는 최고위 정책 교육과정이다. 제15기 과정은 2026년 1월 말까지 운영한다.
창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박재규 총장의 특강 주제는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로