한국공학대 반도체 EPD 기능 개발 프로젝트, ‘We-Meet 프로젝트 경진대회’ 교육부 장관상

한국공학대학교(총장 황수성) 전자공학부 학부생 8명으로 구성된 ‘햄부기팀’이 지난 1월 12일과 13일 인천 네스트 호텔에서 열린 ‘2025 We-Meet 프로젝트 경진대회’에서 교육부 장관상을 받았다.햄부기팀은 ‘반도체 습식 식각 장비의 EPD(End Point Detection) 기능 개발’ 프로젝트를 발표해 기술성, 문제 해결력, 창의성 등에서 높은 평가를 받았다.해당 프로젝트는 2025학년도 2학기 ‘종합설계기획’ 과목을 통해 수행된 산학 연계 실무과제로, 팀원들은 알고리즘 설계와 시뮬레이션을 통해 반도체 제조 공정 내 EPD 기능 구현 기술을 체계적으로 완성했다. 이 기술은 향후 반도체 제조의 자동화 및 품질 향상에 기여할 수 있는 실용적인 기술로 평가받고 있다.이번 프로젝트는 ㈜제우스의 실무 멘토링과 한국공학대 반도체소부장 혁신융합대학사업단(단장 정두희)이 지원했다.