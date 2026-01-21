세종시, “사이버보안 꿈나무 모여라”

방금 들어온 뉴스

이종익 기자
입력 2026-01-21 10:55
수정 2026-01-21 10:55
‘핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지’ 포스터. 시 제공
세종시 사이버보안 꿈나무의 역량을 키우는 기반이 될 ‘핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지’가 올해 첫선을 보인다.

21일 세종시에 따르면 28일까지 관내 중고등학생을 대상으로 핵테온 세종 청소년 사이버보안 챌린지 참가자를 모집한다.

이번 행사는 다음 달 2일부터 6일까지 사이버보안 인재 양성에 초점을 맞춰 경진대회와 함께 참가 학생을 대상으로 역량 강화 교육을 진행한다.

교육 프로그램은 인공지능과 네트워크, 웹 취약점 분석 및 대응, 사이버보안 윤리 등으로 구성됐다.

경진대회 당일에는 국내 유명 사이버보안 경진대회 ‘코드게이트’ 우승을 비롯한 다양한 수상·운영 이력을 가진 강사진이 학생들에게 사이버보안 관련 강의도 제공한다.

참가는 관내 중고등학생이라면 누구나 가능하며 시 누리집(sejong.go.kr) 공지사항을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

경진대회는 시가 주최하고 고려대학교 세종 SW중심대학사업단이 공동 주관하며, 세종시교육청과 세종남부경찰서가 후원해 세종교육발전특구와의 연계로 추진된다.
세종 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
