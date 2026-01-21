수원 규장초·고양 덕양중, 2025년 대한민국 우수교육시설 ‘우수상’

방금 들어온 뉴스

수원 규장초·고양 덕양중, 2025년 대한민국 우수교육시설 ‘우수상’

안승순 기자
입력 2026-01-21 10:29
수정 2026-01-21 10:29
수원 규장초등학교(경기도교육청 제공)
수원 규장초등학교(경기도교육청 제공)


수원 규장초중학교와 고양 덕양중학교가 교육부 주관 ‘2025 대한민국 우수교육시설 공모전’에서 각각 우수상을 받았다. 이에 따라 경기도교육청(교육감 임태희) 관할 교육시설이 3년 연속 우수교육시설로 선정됐다.

규장초중학교는 유･초･중 통합 신설 학교로 미래사회와 학교 교육체제 변화에 대응하는 미래형 학교로 설계됐다.

이 학교는 주민도 사용할 수 있는 복합화시설을 함께 연계한 혁신적인 공간이다.

초등학교와 중학교 사이에 공용공간을 배치해 도서관, 다목적 강당, 행정 공간 등을 효율적으로 활용할 수 있도록 했다.

학교 숲과 연계된 도서관은 자연 속 휴식과 학습이 공존하는 공간으로, 햇빛과 바람, 녹음을 만끽할 수 있는 쾌적한 환경을 통해 자연과 함께하는 지속 가능한 학습 경험을 제공한다.

이미지 확대
고양 덕양중학교(경기도교육청 제공)
고양 덕양중학교(경기도교육청 제공)


‘덕양중학교’는 학생 수 감소로 한때 폐교 위기에 놓였으나, 지역사회와 학교 구성원의 자발적 참여로 기획부터 설계까지 교육공동체가 함께 만든 사용자 중심의 공간 재구조화된 학교다.

스마트교실, 친환경건축, 생태교육공간 조성을 통해 디지털･친환경 기반으로 창의적인 협업 활동을 펼칠 수 있는 미래형 교육 공간을 구현했다.
안승순 기자
