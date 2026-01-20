“학부모 부담 제로” 김영춘 충남교육감 출사표

이미지 확대 김영춘 대통령 직속 지방시대위원회 위원이 20일 충남교육감 출마 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 김영춘 대통령 직속 지방시대위원회 위원이 20일 충남교육감 출마 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

김영춘 대통령 직속 지방시대위원회 위원이 20일 “교육의 국가책임 강화를 위한 충남형 교육 기본수당”을 제시하며 내년 6월 3일 제9회 전국동시지방선거 충남교육감 출마를 선언했다.김 위원은 이날 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “교육은 개인 의무를 넘어 ‘국가의 책임’으로 교육의 새로운 길을 열기 위해 충남교육감 출마를 결심했다”고 밝혔다.그는 “지난 대통령 선거 과정에서 이재명 후보 직속으로 교육정책에 참여하고 현재 대통령 직속 지방시대위원회 위원으로서 지역 소멸을 막고 국가 균형 발전을 이루기 위해 고민해 왔다. 그 답은 결국 ‘교육’에 있다”고 강조했다.이어 충남형 국가책임교육의 5대 비전과 10대 핵심 공약을 제시했다.5대 교육 비전은 △국가책임교육과 충남형 교육기본수당으로 학부모 부담 제로화 실현 △기초학력·문해력 완전 보장 및 AI 기반 맞춤형 미래 인재 육성 △‘상생예산제’ 도입으로 사는 곳이 달라도 평등한 상향 평준화 교육 실현 △질문하는 힘으로 AI를 주도하고 인문 소양을 갖춘 세계시민 리더 양성 △폭력과 범죄로부터 아이들을 철저히 보호하는 365일 안심 학교(S-Zone) 등이다.김 위원은 “교육의 희망이 우리 아이들 미래가 되고, 우리 지역 새로운 힘이 되도록 도민과 함께 나가겠다”며 “교육 국가책임을 더욱 강조하기 위한 충남형 교육기본수당으로 교육혁신에 앞장서겠다”고 말했다.공주대 부총장을 역임하고 명예교수로 후학을 양성 중인 그는 이재명 대통령 선거 캠프에서 후보 직속 교육정책특보와 K-교육정책특보단장, 충남공동선거대책본부장 등으로 활동했다.