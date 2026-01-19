충남도, 청년정책 5063억 투입…체감형 정책 ‘시동’

충남도, 청년정책 5063억 투입…체감형 정책 ‘시동’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-19 16:15
수정 2026-01-19 16:15
김태흠 충남지사가 청년들과 소통 공감 간담회를 하고 있다. 도 제공
김태흠 충남지사가 청년들과 소통 공감 간담회를 하고 있다. 도 제공


충남도가 올해 5063억원을 투입해 청년들의 장기근속 지원과 경력 단절 재취업 지원 등 체감형 청년 정책을 강화한다.

도는 19일 도청사에서 올 한 해 추진할 청년 정책의 추진 방향을 논의하는 ‘2026년 제1차 청년정책조정위원회’를 개최했다.

위원회는 김태흠 지사와 실·국장, 청년정책조정위원회 위원 등 30여명이 참석한 가운데 실·국별 청년 정책 추진 계획 보고와 자문 및 논의 등을 진행했다.

이날 도가 밝힌 청년 정책 시행 계획은 121개 과제로 △일자리 △주거 △교육 △복지·문화, △참여·권리 분야에 총 5063억원을 투입한다.

청년정책관은 청년 월세 지원과 주택 임차보증금 이자 지원, 청년 인턴·청년 도전 사업 등을 통해 주거비와 취업 부담 완화에 집중한다.

19일 ‘2026년 제1차 충남도 청년정책조정위원회’가 열리고 있다. 도 제공
19일 ‘2026년 제1차 충남도 청년정책조정위원회’가 열리고 있다. 도 제공


기획조정실은 대학생 ‘천원의 아침밥’, 학자금 이자 지원, 충남학사관 운영 등 대학생 생활 밀착형 정책을 추진한다.

산업경제실은 청년 장기근속 지원, 산업단지 청년 문화 센터 조성을 통해 안정적 일자리 정착 기반을 강화한다.

이밖에 풀케어 돌봄 정책, 자립 준비 청년 지원, 경력 단절 청년 재취업 지원 등 생애 주기별 부담 완화 정책과 자립형·임대형 스마트팜, 충남형 리브투게더 청년 주거 안정 강화에 나선다.

김태흠 지사는 “청년들과 대화하면 가장 많이 나오는 화두가 바로 ‘일자리’”라면서 “변화된 지금 사회 구조 속에서 이제는 사회와 정책이 청년의 상황에 맞춰져야 한다”고 강조했다.

도는 청년 참여와 소통을 기반으로 한 정책 추진의 성과를 인정받아 국무총리 주관 전국 광역지자체 청년 정책 기관 평가에서 2년 연속 우수 기관으로 선정됐다.
홍성 이종익 기자
위로